Misteriozni dronovi uočeni su iznad vojarne u Kninu. Premijer Andrej Plenković komentirao je taj slučaj.

Iznad vojarne u Kninu uočeni su dronovi.

Premijer Plenković je nakon aktualnog sata u Saboru odgovarao na pitanja novinara, a jedno se odnosilo upravo na letjelice.

Plenković kaže kako još uvijek nije otkriveno čije su letjelice bile iznad vojarne.

"Znamo za to i sve nadležne službe, prije svega Ministarstvo obrane, nastoje otkriti o čemu se radi, prate tu situaciju. Vidjet ćemo. Otkrit će se", rekao je Plenković.

Na pitanje je li moguće da se radi o krijumčarima migranata, rekao je da se trenutno ne zna.

"Možemo špekulirati o tome je li to djelovanje neke strane države, jesu li to krijumčari migrantima, jesu li to neki ljudi koji imaju vremena pa se zezaju i puštaju dronove", naveo je.

"Kad se otkrije, onda ćemo vam reći. Znamo za to, dobili smo izvješće, razumijemo problem", dodao je Plenković.