Premijer Plenković izjavio je da je saborski aktualac bio i duhovit. Komentirao je situaciju u Ini.

Premijer Plenković dao je izjavu nakon saborskog aktualca. Kaže da je saborski aktualac "bio i na momente duhovit".

"Vjerujem da smo danas razmjenom mišljenja u Saboru javnosti omogućili uvid u stavove Vlade. Mi smo fokusirani na naše prioritete", izjavio je Plenković.

"Na putu smo ostvarenja strateških ciljeva Vlade, imali smo sjajnu turističku sezonu, veći gospodarski rast nego što smo očekivali, donijeli smo energetske mjere. Istodobno, neovisnim i profesionalnim radom pravosudnih tijela i policije nastavlja se borba protiv korupcije bez obzira na to o kome se radi. Otkrivaju se djela, procesuiraju, institucije rade slobodno... To znači da smo pravna država. Bitno je da se to otkriva", napomenuo je premijer.

"Bilo je i politički duhovito na momente. Već smo se navikli", kazao je Plenković ocjenjujući saborski aktualac.

Govorio je o Šimoviću kao članu Uprave Ine. "Već sam govorio o tome, on je ozbiljan čovjek, on će obaviti zadaću na najbolji mogući način", uvjeren je.

Danas će biti razriješena tri hrvatska člana Uprave Ine. Premijer je rekao da zbog megapljačke Ine politički trpi i Vlada.

"Znamo kako se prodavala Ina, no ključan je trenutak koji mijenja - sve. Dogodilo se da u vrijeme energetske krize imamo nečuvenu aferu, radi se kazneno djelo, a da to nitko ne vidi, i radi štetu", rekao je Plenković.

Na pitanje kako misli promijeniti način upravljanja Inom odgovara:

"Idemo s novom Upravom i kad se to sve skupa riješi, kad se donese odluka o vanjskom revizoru, nastavit će se procesi i razgovori s mađarskom stranom, koji moraju dovesti do promjene načina upravljanja. Ne može ostati ovako kako je. U konačnici, Ina je naša kompanija, ona je tu u Hrvatskoj, važna nam je u energetskoj krizi i nije normalno da se odluke donose tako, a kamoli da se ide za počinjenjem kaznenih djela", rekao je Plenković.

Na ponovljeno pitanje o tome kada očekuje promjenu načina upravljanja Inom odgovara da će razgovori početi odmah. "Ne mogu reći 'bit će do tog roka'. Nemam luksuz kao premijer dati ponudu... Mi možemo dati ponudu koja će izdržati test vremena", kazao je o kupnji dionica Ine.

"Ovo je dosta?" pitao je premijer novinare koji nisu imali više pitanja i poručio: "Puno smo guglali."

Buran početak

Današnji saborski aktualac počeo je burno. Plenković i ministri odgovarali su na pitanja zastupnika u kojima se članovi Vlade nisu propustili pohvaliti mjerama pomoći građanima u krizi. Ipak, dominirale su Ina i afere u koje su umiješani HDZ-ovci. Govorilo se i o reformi zdravstva.

Već na samom početku predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je niz opomena zbog zloupotrebe instituta povrede Poslovnika, oduzeo je riječ Miri Bulju (Most), a nezavisnu Karolinu Vidović Krišto udaljio sa sjednice. Još je nekoliko zastupnika dobilo zabranu govora nakon treće opomene.