Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s predstavnicima umirovljenika u Banskim dvorima. Najavljene su izjave nakon sastanka.

Premijer Andrej Plenković sastao se s predstavnicima umirovljenika. Premijer je prošloga tjedna najavio kako će umirovljenicima u sljedećih nekoliko tjedana biti isplaćen COVID dodatak.

COVID dodatak trebao bi stići onima s mirovinama do 4000 kuna. Najviše bi trebali dobiti oni s najmanjim mirovinama, do 1500 kuna. Njima bi trebalo sjesti 1200 kuna.

Umirovljenici koji primaju mirovinu od 1500 kuna do 2000 kuna, trebali bi mogli bi dobiti 1000 kuna dodatka. Oni koji imaju mirovinu od 2000 kuna do maksimalno 3000 kuna, mogli bi dobiti 800 kuna dodatka. Oni s mirovinom od 3000 kuna do 4000 kuna mogli bi dobiti 400 kuna.

Detalje o iznosima COVID dodatka trebali bi doznati nakon sastanka.

Na sastanku će, uz predsjednika Vlade, sudjelovati potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević, predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna te predsjednica Sindikata umirovljenika Jasna A. Petrović.

