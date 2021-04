Paket pomoći koji će Vlada dijeliti trebao bi obuhvatiti nešto manje od 800.000 umirovljenika.

Pregovori Vlade i umirovljenika trajali su godinu dana, a COVID dodatak trebao bi stići onima s mirovinama do 4000 kuna. I to već do kraja travnja, uoči lokalnih izbora.

Jutarnji list piše kako bi najviše trebali dobiti oni s najmanjim mirovinama, do 1500 kuna. Njima bi trebalo sjesti 1200 kuna. No iz Vlade još nema službene potvrde za to.

Umirovljenici koji primaju mirovinu od 1500 kuna do 2000 kuna, trebali bi mogli bi dobiti 1000 kuna dodatka. Oni koji imaju mirovinu od 2000 kuna do maksimalno 3000 kuna, mogli bi dobiti 800 kuna dodatka. Oni s mirovimom od 3000 kuna do 4000 kuna mogli bi dobiti 400 kuna.

Svote se ne znaju službeno, a mogle bi se saznati sutra. Predsjednik Vlade u ponedjeljak ujutro u Banskim dvorima primit će predstavnike umirovljenika. Na sastanku će biti i ministar financija Zdravko Marić, ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević, predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna te predsjednica Sindikata umirovljenika Jasna A. Petrović.

COVID dodaci Vladu će stajati 700 milijuna kuna.