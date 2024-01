Jedno pitanje Plenković baš jako izbjegava: ''Dobio je šest rafala, do 30. travnja''

Atmosfera svečana, raspoloženje dobro, premijer i više nego spreman na razgovor sa uzvanicima. No, jednu bi temu ipak rado zakopao: o mogućnosti da Ivan Turudić postane novi šef DORH-a Andrej Plenković se trudio reći što manje.

"Nemam vam što reći dok ne obavimo proceduru. Prije nego što obavimo intervjue ne vidim potrebu da dalje to komentiramo. To ćemo vam reći kad obavimo intervjue", rekao je Plenković.

Najmanje pak želi o tome je li Turudić iz HDZ-a dobio mig. "Dobio je šest rafala, do 30. travnja", poručio je premijer.

Pročitajte i ovo Napeta situacija Sukob na Bliskom istoku ne jenjava: Hezbolah ispalio rekordan broj projektila na Izrael, objavljeno i zašto

Rječitiji ipak oko pitanja Dnevnika Nove TV, i gosta iz oporbe.

"Vidio sam da je čak jedna televizija imala nekakvo pitanje jeste li za Milanovićev stav ili Vladin stav, po mom sudu ponovno jedno od briljantnijih pitanja", istaknuo je Plenković.

Kontroverze oko Turudića nisu male. Osim što ga prati glas osobe bliske HDZ-u poznat je i po kaznenom progonu novinara. Borci za ljudska prava i prava manjina iz redova vladajuće većine o tome ipak ne bi.

"Kako bih vam rekao, ja ako vam se u nešto ne razumijem to su odvjetnici, nikad ih nisam shvatio! To me nemojte pitati, ja karakteristike ljudi koji bi trebali postati državni odvjetnici ne znam", izjavio je Furio Radin, potpredsjednik Sabora.

Ni Milorad Pupovac ne želi konkretno o kandidatima, no ipak kao da ne isključuje mogućnost još jednog kruga.

"Mogu vam samo reći da ćemo biti angažirani i posvećeni tome da dođemo do što boljeg rješenja, ako je to moguće iz sastava dosadašnjih kandidata koji su nam ponuđeni", istaknuo je Pupovac.

Pročitajte i ovo Užas u susjedstvu VIDEO Urušila se stambena zgrada: Tri osobe su prebačene u bolnicu, za ostalima se traga

Za oporbu su stvari potpuno jasne.

Nije dobro da se u startu stvara mnijenje da će se jako uplesti politika jer bi sama institucija DORH-a trebala biti neovisna, ali ono što je isto tako činjenica da je Turudić sklon dizanju prašine, takav mu je politički nastup, ali je i činjenica njegova snažna politička obojenost", napomenuo je Mišel Jakšić.

"Kad je netko politički obojen onda je gotovo sigurno da neovisan neće biti. Bit će nekih poteza, gesti, da se malo pokaže samostalnost. Međutim, ovo ozbiljno izaziva skepsu i ja ozbiljno se nadam da si Plenković to neće dozvoliti", kazao je Radimir Čačić.

Jer umjesto rafala, Plenkovićevi migovi mogli bi mu postati simbol krive kadrovske politike.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.