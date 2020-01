Premijer Andrej Plenković demantirao je da je ministar Damir Krstičević ponudio ostavku nakon što se našao u problemu zbog pogrešno popunjene imovinske kartice. Ipak, dao je naslutiti da možda nije sve gotovo.

Na pitanje je li točno da mu je ministar Damir Krstičević ponudio ostavku, premijer Andrej Plenković odgovorio je da nije. Rekao je da je ministar danas na sprovodu poginulih pilota. Premijer je dodao da je Krstičević dobar ministar i naveo njegova postignuća.

"Pogođen je osobno ovim napisima, vrlo je emotivan, kao što znate. Razgovarat ćemo preko vikenda i vidjeti kako dalje", rekao je Plenković, a na dodatno pitanje zašto će razgovarati ako ministar nije ponudio ostavku, kaže zato što je pod pritiskom.

Ministar i potpredsjednik Vlade Damir Krstičević u imovinskoj je kartici naveo da njegova vikendica pokraj Šibenika vrijedi dvaput manje nego kad ju je kupio.

Ministar je upisao vikendicu u Žaboriću i naveo da ima površinu 120 kvadrata i vrijedi 638 tisuća kuna, što je oko 83 tisuće eura. Tu su kuću 2004. godine Krstičević i njegova supruga platili dvaput više - 160 tisuća eura.

"Ovo sam napravio na svoju štetu, nisam državu oštetio, državi sam platio komplet sve kad sam popunjavao. Kuća je stara, 82. godište, i ja sam to tako poveza. I evo ništa", rekao je Krstičević za Dnevnik Nove TV.

Premijer Andrej Plenković rekao je da mu slučaj ne djeluje dramatično da bi to predstavljalo problem za unutarstranačke izbore u HDZ-u, na kojima bi upravo Krstičević trebao voditi Plenkovićev izborni stožer. "Ne djeluje mi ovo tako dramatično. Mislim da je on to sve objasnio", izjavio je Plenković.

Krstičević je u srijedu elektronskim putem podnio povjerenstvu novu imovinsku karticu, no potom ju je povukao jer mora još nešto ispraviti. U četvrtak je za Dnevnik Nove TV priznao da mu je neugodno i da se loše osjeća. ''Pa što mi je to trebalo?'' zapitao se.