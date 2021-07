U pregledu tjedna reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov podsjeća na najvažnije događaje u tjednu iza nas.

Naš, a svjetski! Baš nitko se proteklog tjedna nije osjećao kao Mate Rimac! Udružio je snage s Bugattijem, a Hrvatsku učinio poslovnim sjedištem tog automobilskog brenda.

''Ja sam htio dokazati i pokazati da je to moguće raditi ovdje i sve sam radio da to ostane ovdje. Nikad nisam bio negativan oko Hrvatske, ali naša realnost je bila takva da je bilo teško opstati tu", rekao je Rimac. Nije do kraja razuvjerio skeptike, pa su i u ovom poslu tražili mane. Ali vizionar iz garaže, koji računa i na europski novac, impresionirao je šeficu Europske komisije!

Još da je premijeru natjerati ljude da se cijepe! Visoke temperature podigle su i najave: koliko COVID potvrda – toliko COVID potpora radnicima. Potvrda ili brzi test uvjet su i za ulazak u Ministarstvo zdravstva. Vili Beroš na cjepnoj je turneji obilazio Hrvatsku, ali nije vidio problem u vlastitom dvorištu. I uvjerio suradnike da pruže ruku. "Ispod 35 posto, što je za mene poražavajuće'', kazao je. Poražavajuće ili ne, ali ne zna se broj necijepljenih u javnom sektoru.

Detaljan pregled tjedna pogledajte u videu.

