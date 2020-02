U tjednu za nama bavili smo se, između ostalog, bivšim glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem i njegovim članstvom u masonskoj udruzi. Na meti kritičara nakon izvedbe himne na inauguraciji Zorana Milanović našla se Josipa Lisac.

Možda je Gabrić možda je Bajić, a možda Dražen još tako tražen... Šalu na stranu, ali cijeli tjedan se bavimo bizarnom vijesti o, sad već bivšem, glavnom državnom odvjetniku Draženu Jeleniću koji je priznao da je član neke masonske lože.

Priča radnog naziva ''Masoni nam se posvađali'' ide ovako: Nikica Gabrić, poznati okulist i inače veliki meštar wanna be ekspoziture francuske lože Velikog Orijenta, policiji je prijavio novine koje su ga, kaže, reketarile jer je i zamjenik urednika mason, pa je policija privela dio impresuma. Pa je Gabrić preko Bajića kontaktirao Dražena Jelenića i oni su se kao braća nešto domunđavali oko te istrage.

Jelenić uz prigodno je priopćenje podnio ostavku, ali ostaje u državnom odvjetništvu. U općoj kakofoniji podučavanja što su masoni pobjegla je svima jedna ključna stvar jer nitko od političara nije pročitao stari i novi zakon o DORH-u.

Jelenićeva zakonska obveza nije bila o njegovu članstvu u toj orgnizaciji izvjestiti predsjednika Vlade, ali je prema morao za to pismenim putem zatražiti odobrenje od svog šefa – glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, što je inače za članstvo u bilo kojoj udruzi praksa koju poštuje cijela državnoodvjetnička hijerarhija od osnivanja DORH-a. Jelenić to nije učinio, pa nije to ni prijavio u životopisu, pa je kao već inicirani takozvani mason doveo u zabludu i Vladu i Sabor. I nanio štetu ugledu DORH-u.

Histerija zbog himne

A u tjednu za nama prisegnuo je i novi predsjednik Zoran Milanović. O inauguraciji i svim njezinim elementima smo rekli manje-više sve. U danima nakon digla se histerija zbog interpertacije himne. I kukom i motikom na Josipu Lisac, pjevačicu velikog životnog opusa.

Jedan odvjetnik je kazneno prijavio i zatrolao, što je bilo dovoljno da se zapale društvene mreže i da svatko uzima za pravo, ne argumentirano kritizirati, već Josipu Lisac vući po blatu. To je demokracija na hrvatski način. Ona ničim himnu nije oskrnavila, a aranžman se nekome svidio, a nekome ne. Ne postoji zakon koji kaže tko smije pjevati himnu. Pristojna čeljad bi rekla da se o ukusima ne raspravlja.

