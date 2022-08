Tjedan iza nas bio je jedan od najtežih za redakciju. Napustio nas je naš kolega i prijatelj Mislav Bago. Pregled tjedna donosi reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja.

Novinarka Maja Sever za Mislava Bagu kaže: "Ovo je veliki gubitak za sve nas, izgubili smo jednog dragog poštenog čovjeka."

"Nadam se da će buduće generacije novinara učiti iz njegovih radova", izjavila je direktorica Informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum.

"Dugo dugo vremena će proći da se pojavi čovjek poput njega, nas trojica smo ga prije mjesec dana nagovarali da napiše knjigu, Mislave napiši knjigu, to bi bio najveći bestseller", kazao je šef HND-a Hrvoje Zovko.

Josipa Lisac je rekla: "Mislav Bago, sa identitetom, unikat, dovoljno je samo reći ime i prezime i sve se zna."

"Svi smo bili tu nalijepljeni na ekran i gledali i slušali što će opet pametno, beskrajno pametno reći", kaže Tereza Kesovija.

Mislav je govorio pretprošle nedjelje kad je umro naš bivši urednik Antun Masle:

"Mirnoća me fascinirala, mi živimo u 6. brzini, a on se tako flegmatično ponašao, bio je jedinstven, bio je pripadnik te stare škole novinarstva, škole novinarstva koja treba postojati u ovoj zemlji i koja se polako gubi. Sve se svelo na Instagram i Faceboook novinarstvo, to meni nije normalno više."

Imat ćemo na umu da pratiš i dalje. I dat ćemo sve od sebe za ljudsko novinarstvo kakvo si želio.

