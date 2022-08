Rad svih premijera i predsjednika u protekla gotovo tri desetljeća pratio je Mislav Bago. To je radio i kao urednik i kao reporter i kao politički komentator. Način na koji je vodio intervjue, nevjerojatna lakoća i snalaženje u često kompliciranim izbornim analizama, javljanja uživo – sve su to, slažu se sugovornici Dnevnika Nove TV, razlozi zašto će Mislav Bago uvijek biti sinonim za najboljeg.

Mislav Bago je predavaonicu zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti posljednji put napunio u svibnju.

"Istog tog dana prije nego je došao je rekao da će možda ići malo ranije jer ima uključenje u Dnevnik u 19:15 ispred HDZ-a. Ja sam ga požurivala, a on je odgovarao na pitanja, razgovarao sa studentima do sedam sati i naravno da je stigao na svoj zadatak i na uključenje", ispričala je profesorica Tena Perišin.

Ona je bila Bagina kolegica, ali i prijateljica, a on je bio drag gost Fakulteta.

"Pretpostavljam da će se i o njemu govoriti o budućim udžbenicima kada se bude govorilo o intervjuu, javljanju uživo i strasti za novinarstvom koja polako nestaje", rekla je Perišin.

"Poglavlje u udžbenicima trebao bi dobiti kao "kralj videozida" jer je vrtio grafike u doba kada se takva tehnologija mnogima činila kao znanstvena fantastika. Vrtio ih je iz glave uživo, bez blesimetra.

Osim toga, bio je i zaštitno lice izbornih emisija. Nema tog grada, ni općine čije izborne rezultate unazad 30 godina Bago nije imao u rukavu. I tu je sadržajno i tehnički bio prvi", sjeća se Dragan Bagić, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

"Sjećam se kad me 2004. godine nazvao i pitao koliko će koštati izlazne ankete. Ja tad nisam imao iskustva. Nismo znali ni kako se provodi, a kamoli koliko će koštati. Mislav Bago sasvim sigurno zaslužuje, uz životnu nagradu za novinarstvo, i životnu nagradu za unapređenje društvenih istraživanja", rekao je Bagić.

Nakon njegovih intervjua nije bilo ravnodušnih

Pamtit će mu kolege novinari i 'sačekuše' ispred Banskih dvora. Kada političari nisu htjeli odgovarati na pitanja, novinari su došli pred njih.

"I koliko god je to na momente zaista bilo užasno naporno – nekad se čekalo satima na kiši, po snijegu ili na suncu – prije ili kasnije bi dalo rezultat. S vremenom smo čak počeli donosi stolice na rasklapanje", rekao je novinar Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Britki intervjui, kratka pitanja, česta prekidanja sugovornika, nakon njegovih intervjua nije bilo ravnodušnih.

"Znaš da te laže pa mu postaviš opet pitanje. Pitaš još jednom pa kad ti opet ne odgovori, svi misle: 'Gle, budalu.' Ja pitam 10 puta pa će 11. put netko puknut i reći pravu istinu. To je novinarstvo", rekao je Bago.

Isticao se od samih početaka. Vladimir Rončević bio je urednik Informativnog programa HTV-a kada je Bago počeo voditi emisiju Otvoreno.

"Za njega nije postojalo nesavladivo. Što god bi dobio kao zadatak, on bi to izvršio. Nikad nije rekao da neće ili da ne zna kako to učiniti", rekao je Rončević.

Učio nas je upornosti, trudu, iskrenosti, poniznosti, hrabrosti – učio nas je pravom novinarstvu.

