U 66. godini umro je nekadašnji urednik Nove TV Antun Masle. U cijeloj Hrvatskoj kolege iz svih medija opraštaju se od jedinstvenog, a tako jednostavnog čovjeka.

Antun Masle bio je novinar koji svoju veličinu nije preozbiljno shvaćao, ali iza kojeg ostaje ozbiljno novinarsko dobro. "Zapravo, bio je jednostavan, nije uopće pokazivao da je on Antun The Masle, bio je jednostavno Antun", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Karijeru je počeo i završio u Dubrovačkom vjesniku. "Napustio nas je noćas oko 2 sata, a njegova zadnja radna poruka je bila jučer oko podne, s time da je jučer kasnije još slao, sve oko posla, do zadnjeg momenta, ajmo reći do zadnjeg daha", rekla je Lorita Vierda, kolegica iz Dubrovačkog vjesnika.

Bio je ratni reporter iz Afganistana, Iraka, Izraela i Palestine. Uhićen je u Crnoj Gori 1999. zbog optužbi za ratnu špijunažu. Pobjegao je iz zatvorske bolnice. I nikad nije zaboravljao zahvaliti kolegama novinarima koji su činili sve da ga izvuku iz zatvora. "Mora se iskreno reći da je cijela hrvatska medijska javnost stala na noge, bila ujedinjena", rekao je Luko Brailo, publicist i novinar, bivši dopredsjednik HND-a.

Pisao je o krađama i korupcijama. Ranili su ga. Godine 2008. rekao je: "Dva su me pogodila, jedan je s gornje strane ramena, drugi s donje strane. Što se mene tiče, volio bih da me netko ispravi ako zna bolje, u što sumnjam, radilo se o grupi oko Dubrovačke banke, koja je u to vrijeme izvlačila novac iz Dubrovačke banke kako im je padalo na pamet i u količinama u kojima im je padalo na pamet".

Bio je i urednik Informativne redakcije Nove TV. "Uvijek me je fasciniralo, mi živimo u šestoj brzini, a on se uvijek tako flegmatično ponašao da je bio jedinstven, bio je pripadnik te stare škole novinarstva, koja treba postojati u ovoj zemlji, a koja se polako gubi, zapravo je privilegija bila s njim raditi jer si uvijek nešto novo mogao naučiti, bilo privatno bilo u profesionalnom smislu", rekao je Mislav Bago.

Volio je sjesti u kafić povrh Straduna, osjetiti kako Grad diše. Antun je volio proći i zagrebačkim Dolcem, popričati s kumicama. Kupiti žižule. Barem jednom tjedno poslao bi novinare da rade prilog s placa.

Antun je imao ukus za neposrednost i prirodni životni nered, ali iza njega ostaje moralni red i pojam čovjeka, koji treba biti baš onakav kakav je bio Antun Masle.

