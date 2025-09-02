Vojska predstavlja novo moćno oružje, pogledajte o čemu se radi

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid prisustvuju predstavljanju besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2.
Nakon tri tjedna testiranja, konačno su prikazani dronovi koji su nabavljeni od Turske.
Na početku predstavljanja rečeno je kako je riječ o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica.
"Ovaj korak strateški je potez Vlade RH koji je donijet u prosincu 2024. godine. Predviđena je isporuka ukupno šest bespilotnih letjelica Bayraktar. Moram naglasiti da je od trenutka dogovora pa do danas sve izvedeno u najkraćem mogućem roku. U kratkom roku je izvedena prilagodba u svakom mogućem smislu.
Polovica je uspješno završila obuku s iznadprosječnim rezultatima, a pritom smo dobili pohvale kao vrlo uspješna i motivirana skupina. Posebno je važno naglasiti da su ljudi odabrani u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, i to iz različitih postrojbi i grana Oružanih snaga, što dodatno potvrđuje širinu i kvalitetu kadrovskog potencijala Hrvatske vojske te spremnost na razvoj i usvajanje novih znanja. Ovo je veliki dan za Hrvatsku vojsku", rekao je pukovnik Andrej Tijan.
Potom je krenula prezentacija sustava na poligonu Plesa.
Bayraktar TB2
(Foto:
DNEVNIK.hr)
Hrvatska je 21. studenog 2024. potpisala ugovor o nabavi besposadnih zrakoplovnih sustava (UAV) Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura (bez PDV-a) s turskom tvrtkom Baykar, a početkom kolovoza 2025. započelo je testiranje sustava u Hrvatskoj.
Bayraktar TB2 koristi se u čak 37 zemalja, a posebno se istaknuo u ratovima u Ukrajini, Siriji, Libiji te sukobu Azerbajdžana i Armenije.
S maksimalnih 300 litara goriva može postići letnu izdržljivost od 24 sata (moguće i do 27 sati), a podvjesnicima i podvjesnim naoružanjem maksimalno trajanje leta skraćuje se na 14 sati.
Domet upravljanja letjelicom odgovara dometu komunikacije unutar linije vidljivosti elektroničkim sredstvom – oko 150 kilometara. Taj domet može doći na 300 kilometara ako se koristi relejna zemaljska stanica ili se u tu svrhu koristi druga letjelica.
Najčešće je oružje drona TB2 vođena bomba MAM-L ili minijaturno pametno streljivo tvrtke Roketsan, razvijeno baš za naoružavanje lakih letjelica male nosivosti.
Zadržan je kalibar od 160 milimetara, ali uklonjen je pogonski dio s raketnim motorom. Masa bombe je 22 kilograma, duljina nešto manje od metra, a opremljena je poluaktivnim laserskim tražilom.
U ponudi su tri vrste bojne glave, i to tandem kumulativna (s probojnošću oko 700 mm RHA), fugasno-rasprskavajuća i termobarična. Tim se bombama mogu gađati stacionarni i pokretni ciljevi, a upaljač može biti trenutačni ili blizinski. Ovisno o visini na kojoj je letjelica, maksimalni domet iznosi od osam do 15 kilometara. Zanimljivo je to da proizvođač nudi i opciju GPS navođenja bombe.
Više od oružja – alat za nadzor, spašavanje i protupožarnu zaštitu
Iako prvenstveno borbeni sustav, Bayraktar TB2 imat će višestruku ulogu u Hrvatskoj – od nadzora granica, preko traganja i spašavanja, do protupožarne zaštite tijekom ljetnih mjeseci.