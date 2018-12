Nakon više tjedana otezanja, u utorak poslijepodne napokon se sastaje Predsjedništvo SDP-a. Na dnevnom redu naći će se izrazito loš rejting stranke, a moguće je da će se opet tražiti smjena Davora Bernardića s čela stranke.

Davor Bernardić dugo nije sazivao sjednicu Predsjedništva stranke vjerojatno čekajući da se slegne atmosfera nakon posljednje sjednice Glavnog odbora SDP-a na kojoj je pokrenut postupak njegova rušenja, ali bezuspješno.

Potpredsjednik stranke Zlatko Komadina uoči sjednice Predsjedništva izjavio je da će kao i uvijek raditi u korist stranke. ''Ono što podrži većina Predsjedništva i ja ću podržati. Uostalom, statut govori da sam ja onaj koji bi bio v. d. u slučaju da predsjednik Davor Bernardić ode. Vjerujem da je svima jasno zašto ne mogu govoriti ni o rušenju ni o spašavanju predsjednika, ne mogu ja kao mogući v. d. biti inficiran time, to bi bio sukob interesa'', rekao je Komadina. Smatra da se na Predsjedništvu treba razgovarati o svemu, pa i o lošem rejtingu stranke, i da ne smije biti zabijanja glave u pijesak. Dodao je da je on samo jedan član Predsjedništva i da će podržati ono za što se opredijele kolege i tijela stranke, prenosi Novi list.

Zoran Milanović kandidat za predsjednika države?

Iako su se posljednjih tjedana ponovno pojavile tvrdnje da će nezadovoljnici u stranci krenuti u rušenje Bernardića, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja ili pak odustajanja, teško je procijeniti hoće li sad u akciju ili Bernardić i dalje ima dovoljno ''svojih ljudi'' u Predsjedništvu. No Rajko Ostojić, koji je na Glavnom odboru pokrenuo inicijativu rušenja, vjerojatno će i sada pokrenuti to pitanje. A sad na svojoj strani ima još jedan argument, a to je da se rejting dodatno strmoglavio.

Sve se glasnije spominje da bi kompromisni kandidat za novog predsjednika stranke mogao biti nekadašnji gradonačelnik Koprivnice i bivši predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić. On je ranije odbacivao bilo kakvu mogućnost povratka u politiku, ali sad je popio nekoliko znakovitih kava sa stranačkim kolegama.

Dok se Mršić spominje kao kandidat za preuzimanje stranačke palice, bivši premijer Zoran Milanović spominje se kao mogući kandidat ljevice na predsjedničkim izborima. On još razmišlja o toj opciji, ali navodno želi biti nezavisni kandidat.

''Zoran je sve bliže odluci, pa čak i po cijenu da ne pobijedi. Želi se vratiti u politički ring jer sve teže gleda pad SDP-a i lijevog centra. Ali s druge strane, ne želi biti niti Berin pulen za njegov opstanak na čelu stranke'', rekao je Novom listu jedan Milanovićev suradnik.