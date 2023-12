Predsjedniku lokalnog HDZ-a određen istražni zatvor zbog trovanja krava: "Ukoliko bude optuženik naravno da neće biti član stranke"

Zbog trovanja krava, bivši načelnik općine Karlobag, Ivan Tomljenović, završio je u istražnom zatvoru. Sumnja se da ih je krajem kolovoza pokušao otrovati. U stroj koji usitnjava stočnu hranu ubacio je vrećicu u kojoj se nalazio otrov. Zašto? Ne zna se. Građani Karlobaga su pod dojmom. Bivšeg načelnika dobro poznaju.

"Znamo ga dugo vremena i nije mi to pojmljivo da bi on to bio u stanju napraviti", rekao je Denis iz Karlobaga. "Nije normalno. Mislim, taj pokušaj počinjenja kaznenog djela je dosta ozbiljan", rekao je Ivan. "Ako se dokaže da je to tako onda stvarno nije normalno, ispod svih normala", rekao je Blaž.

Nije normalno jer su krave u vlasništvu komunalnog poduzeća kojem je općina 100% vlasnik. Isto to poduzeće Tomljenović je stvarao kada je bio na vlasti. "Osnovali smo tu komunalnu firmu i zaposlili 60 ljudi. Sve ovisi o ljudima, radnoj snazi, a inače mislimo se proširiti", rekao je 2019. Ivan Tomljenović.

Njegov stranački kolega, ujedno i župan ličko-senjske županije, kaže da su pokrenuli stegovni postupak protiv Tomljenovića, raspustili općinsku organizaciju i imenovali povjerenika.

"Nitko nikada ne može vjerovati nešto za čovjeka kojega pozna dugi niz godina, da je umiješan u nekakva kaznena djela ili osumnjičen. Ukoliko bude optuženik naravno da neće biti član HDZ-a", rekao je Ernest Petry, župan ličko senjski (HDZ).

A pokušaj trovanja krava - komentirao se i u Saboru.

"Sad su počeli trovati krave, pa nemojte mi reći da je to normalno", rekla je Mirela Ahmetović, saborska zastupnica (SDP).

"Želimo li Hrvatsku koju vodi stranka, koja osim što krade, osim što čini kaznena djela njezini članovi svaki dan pa i do razine da truju krave susjedima", rekla je Sandra Benčić, saborska zastupnica.

"Potvrdi li se takva sumnja uvijek sam zgrožena bilo kojim slučajem zapuštanja životinja a kamoli namjernog trovanja", poručila je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Tomljenoviću ovo nije prvo uhićenje. 2013. dao je ostavku na mjesto načelnika nakon privođenja i istrage USKOK-a zbog sumnji u pogodovanje tvrtki svoje supruge. Nakon što je pušten, ponovno se kandidirao za načelnika.

"Nisam trebao ni dati ostavku. Dok sam bio u pritvoru, od mene su zahtijevali, dok se ne ispitaju svjedoci, da dam privremenu ostavku", rekao je Tomljenović 2013. godine. Istražni zatvor, sada mu je određen, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

