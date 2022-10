Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u Kastvu na centralnom događaju "Pozdrav Beloj nedeji". Osvrnuo se na domaću, ali i vanjsku politiku.

U Kastvu, na centralnom događaju "Pozdrav Beloj nedeji" manifestacije "Bela nedeja", bio je i predsjednik Zoran Milanović.

Milanović uputio poruku uoči izbora u BiH: "Pozivam sve Hrvatice i Hrvate koji imaju pravo glasa..."

Komentirao je izbore u BiH. "Ne možemo biti izloženi slučaju i nečijoj dobroj volji. Hrvatska te stvari mora sama voditi i njima sama upravljati, a ne da ovisimo o milosti nekog činovnika kojeg je netko doveo i koji će navodno nešto sutra napraviti i o tome ovisi sudbina Hrvata Bosne i Hercegovine za sljedeće četiri godine.

Hrvatskoj se ne dopušta da uđe u policijsku operaciju Europske Unije i za mene je to neodrživo. Hrvatska diplomacija prestala je biti permanentna putnička agencija i počeli raditi nešto na tome, ali zna se kako se na tome radi. Do kraja. S nama razgovaraju kao s djecom, da ne kažem djecom s posebnim potrebama da se netko ne uvrijedi", počeo je žestoko Milanović.

BiH je oslobođena hrvatskim životima

"Mi smo država i tamo će se poštivati i naša volja jer smo potpisnica Daytona. BiH je oslobođena hrvatskim životima. Točka. Nikakav NATO je nije oslobodio", istaknuo je Milanović.

Kaže da je par stotina hrvatskim vojnika poginulo temeljem sporazuma Tuđman-Izetbegović kojim bi se u BiH stvorio mir. "Hrvatska politika koja to ne uvažava i time ne upravlja je slaba, jadna", napomenuo je.

Osvrnuo se i na premijera Andreja Plenkovića. "Došli smo do toga da moramo moljakati. Da premijer, s govornice UN-a poziva visokog predstavnika na nešto. To se radi na drugi način. Postoje instrumenti. Ako ne ide drugačije - embargo, blokada, veto", smatra Milanović.

Napominje da će broj Hrvata u BiH pasti na par tisuća na kraju. "Nakon 20 godina pokušaja, pogrešaka i dobrih odnosa s političarima BiH poput Komšića sam shvatio da su prevaranti i da se njima ne može vjerovati. Shvatio sam da su tu da se naprosto okoriste činjenicom da je Hrvata malo. Ako njihova prava ne budu zaštićena - nemaju spasa", oštro je komentirao Milanović.

Komentirao je sporazum vlasti i utjecaja. "Vrlo plastično to govorim jer on to jest - power sharing agreement - u podjeli moći, položaja, vlasti i novca između Bošnjaka, Hrvata i Srba. I Srba i njihove Republike Srpske koju nisam ja izmislio, tu nema sentimenata. Ona postoji. Kao što postoje Hrvati u BiH, a bogami će i ostati tako", rekao je.

Kaže da nije bio u Banjoj Luci nego u selu pored. "Dodik je član predsjedništva Republike Srpske, od svih srpskih političara najprihvatljiviji je za razgovor s nama Hrvatima. Znate li nekog boljeg? Ja tamo ne biram najbolje prijatelje nego ljude koji imaju zrno razuma i dobre volje i koristim instrumente države koji nisu beznačajni i bezazleni da bih to postigao. S nekim morate raditi. Ja sam prijatelje davno stekao, u 56. godini prekasno", odgovorio je na opasku novinara da je bio s Miloradom Dodikom.

"Hrvati su rekli da će ići na oblik samouprave, ja ću ih u tome podržati. Netko će ih vjerojatno htjeti fizički spriječiti. Ovo govorim da bi izašli danas na izbore i glasali za svoje predstavnike u čiju analizu kulture duhe i ljepote, političkog rada i opusa ne ulazim. Ali boljih nema", kazao je Milanović.

Žestoko po ministru Banožiću

Osvrnuo se i na ministra obrane Marija Banožića. "Ne može proći tjedan da on ne prekrši zakon. Ovog puta je poslao u ratnu školu hrvatske vojske čovjeka koji to ne može biti - saborskog zastupnika. Ratna škola je elitna institucija za podizanje i obrazovanje najviših hrvatskih časnika koji će sutra biti generali - možda", komentirao je predsjednik.

Napominje da u takvoj instituciji nije nitko bio iz Sabora, jer tako piše u zakonu. "Ali gospoda nemaju problema poslati zahtjev, da predsjednik Sabora potpiše taj zahtjev u ime svog pulena i ministar obrane donijeti odluku o čovjeku koji je saborski zastupnik", pojašnjava.

"Zašto Banožić sebe nije imenovao u ratnu školu pa si izdao potvrdu da ne može dolaziti. Ravnatelj VSO-a mi je jučer poslao svoj zahtjev za razrješenjem, a i Plenkoviću", kazao je Milanović. "Čovjek se ipak ponaša vojnički. Što ćemo sada? Čekati dok HDZ ne iskordinira koga bi htjeli za ravnatelja i to meni bacili da potpišem? Može, u paketu s ostalima i svime što opstruiraju već godinu dana", rekao je.

Komentirao je da će iz MORH-a tražiti odgovornost načelnika glavnog stožera zbog reguliranja potpore vojske predsjedniku. "To su kriminalci, to su radili prije godinu dana. Poslali su inspekciju - nisu našli ništa. Šef inspekcije nije našao ništa. Kažnjeni su od strane ministra. Ja više s njima ne mogu razgovarati, samo preko Plenkovića", kazao je Milanović.

"Potpisao je protuzakonitu odluku"

"Što sad? Proganjaju načelnika glavnog stožera? Te ljude treba pohapsiti. Banožić je potpisao protuzakonitu odluku prema kojeg je svog pulena Baću iz Sabora, suputnika onog kombija koji je išao iz Splita u Osijeku po lažni doktorat, došao tamo 'Dobar dan, ja bih doktorat, ja sam iz HDZ-a'. 'Dobar dan, nisam, ali imam ispričnicu'. Dakle, ako se ne povuku, prijavit ćemo ih i osobno ću zabraniti ulazak takvim ljudima u prostorije Hrvatske vojske.

Bit će njegova slika tamo i bit će naređeno da ne smije ući u vojarnu jer su kriminalci koji krše zakon. To sad svi vide i Plenković češe uho i gladi trbuh. Ovo je otmica hrvatske države, oke? Otimaju državu. To je kazneno djelo", dodao je Milanović te rekao da ovaj put Banožiću asistira Jandroković, referirajući se opet na aferu s ratnom školom.

"Službenik je načelnik, saborski zastupnik je par excellence dužnosnik", istaknuo je. "Zašto krivolovac Bane nije sebe imenovao u polaznika ratne škole i došao na prvi sat takav kakav je - ponavljač i rekao zapovjedniku ratne škole 'Čujte, imam ispričnicu. Ja sam ministar. Nemam vremena gubiti vrijeme tu s budalama koje su se školovale cijeli život i koji će cijelu godinu ići na nastavu i koji su zbog toga razriješni dužnosti u vojsci. Ja ću dolaziti povremeno recimo na domjenak, kad se bude pucalo u zrak ili veprove i na kraju ćete mi dati diplomu da se mogu lažno predstavljati", zaključio je Milanović.