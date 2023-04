Pucanje iz kubura za Uskrs duga je zagorska tradicija koja ima status nematerijalne kulturne baštine. Danas su tako s 500 pucnjeva obilježili pola tisućljeća.

U Pregradu su došle postrojbe iz cijele Hrvatske kako bi obilježile zagorsku tradiciju pucanja iz kubura. Danas je pucao i predsjednik Zoran Milanović. Prethodno je primio organizatore 500. ''Kostelske uskrsne pištole''.

Predsjednika Zorana Milanovića pitali su bi li podržao imenovanje premijera Andreja Plenkovića za glavnog tajnika NATO-a, kako prenose neki švedski mediji. Kaže da se ne bi tome suprotstavio.

"Stvarno ne znam, vjerojatno on živi za to, da se negdje preparkira, to je potpuno jasno jer i ovo ga isto jako zanima i draška da tako velim, jer što vrijeme bude više odmicalo može se dogoditi da budemo taoci njegovih potreba i ambicija", dodao je Milanović.

"Meni je bitno da se izbjegne to da se datum izbora prilagođava potrebama predsjednika vlade i njegovoj ambiciji da se ubaci u neko visoko međunarodno tijelo", upozorio je Milanović, a na pitanje novinara ima li on ambiciju vratiti se u premijersku fotelju, odgovorio je: "idemo biti ozbiljni, ništa od toga".

Stoltenbergu mandat istječe 30. rujna

Aktualnom šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu istječe mandat 30. rujna ove godine i očekuje se da će ime njegova nasljednika biti poznato do samita NATO-a u srpnju.

"Sutra će Bjelovarac objaviti da je Banožić kandidat za šefa NATO-a pa ćete me opet pitati da to komentiram. Ne znam, danas je sve moguće, fakat je sve moguće. Ja bih da je Sanader kandidat, bio za Sanadera", rekao je Milanović.

Predsjednik Milanović: "Očekujem da država prihvati dijalog s liječnicima"

Upitan o stavu prema Plenovićevu izboru u NATO, odgovorio je: "Mene tu nitko ništa ne bi pitao, ne znam kako bih se tome mogao suprotstaviti... Kad bih mogao, ne bih se suprotstavio".

Dodao je da pozicija šefa NATO-a "nikada nije zamišljena ni funkcionirala kao nešto kreativno i politički važno" i da je u vremenima kriza šef NATO-a medijski prisutniji, ali da će se kandidat "morati dopasti Washingtonu i Parizu", kao i da Francuska otvoreno pokazuje da ima problema sa samostalnošću glavnog tajnika NATO-a.

Kao potencijalni kandidati spominju se još rumunjski predsjednik Klaus Iohannis i estonska premijerka Kaja Kallas.

Hrvatski predsjednik smatra da bi Iohannis mogao biti ozbiljan kandidat jer je Rumunjska veća od Hrvatske, dulje u NATO-u i jer je ondje stacionirana elitna američka divizija.

Dodao je da ne vidi Plenkovića na toj poziciji. "Tamo u principu moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao", rekao je Milanović i dodao da barem jednom pretklijetkom srca podržava da Plenković postane novi šef NATO-a.

Predsjednik o županu Dekaniću

"To u istrazi ne bi smio raditi kao što ne bi smio provesti u istražnom zatvoru pola života. Godinu dana je tumarao slobodno livadama i pašnjacima i sada su ga stavili u pritvor. Taj čovjek je mogao utjecati na apsolutno sve svjedoke. Mogao je prevrnuti svaki kamen", rekao je Milanović novinarima u Kostelu na proslavi 500 obljetnice Kostelske pištole.

Zapitao se i koji je sada smisao pritvora. Po njegovom mišljenju radi se o maltretiranju.

"Sada ga držati u pritvoru od onog minimuma koji je potreban da se demonstrira državna sila i autoritet to mi nije jasno, mislim jasno mi je. Pritvor nekada ima smisla ali vrlo često se ljude maltretira pa tako i Dekanića", rekao je predsjednik RH.

Ako će to ugroziti istragu onda to znači da oni koji su vodili istragu nisu dosada ništa radili, ustvrdio je.

RTL je u petak objavio da je osječki USKOK primio kaznenu prijavu u kojemu ih upozoravaju da župan Dekanić, koji je pijan skrivio nesreću pa ju je pokušao zataškati, u zatvoru koristi mobitel i zove svjedoke.

Francuski veleposlanik ekskluzivno za Dnevnik Nove TV otkriva kada stižu borbeni lovci Rafalei

Milanovića su novinari također zamolili da uputi građanima uskrsnu poruku u svijetlu inflacije.

"Budite strpljivi, Vlada misli na vas! Inflacija je opasna stvar i ubija. Ubija životni standard i očekivanja i mir ljudi koji žive od plaće. Te plaće nisu u Bruxellesu, u Europskoj komisiji tamo gdje su veliki, gdje se inače de facto štampa novac i onda moraš se pokriti s onim što imaš", poručio je Milanović.

