Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je uhićenja sudaca u Osijeku rekavši da je to ''sistemski poremećaj''.

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi na otoku Krku. Tamo je dao izjavu za medije u kojoj je komentirao uhićenja osječkih sudaca koje je teško optužio Zdravko Mamić.

''Tri suca, to je sistemski poremećaj, djeluje kao lupus. Dakle, teža imunološka situacija. Vidjet ćemo, može i USKOK pogriješiti'', kaže Milanović.

"Ako su uhitili trojicu sudaca, to je mreža. Naravno da je sve funkcioniralo po špagi dok stvari nisu postale javne i onda je reagirao dobri, simpatični medo USKOK", rekao je Milanović.

Osvrnuo se ponovno na izbor Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. Kaže da će osobu poput nje HDZ pošto-poto odbiti. Komentirao je i njezino ispitivanje na saborskom Odboru za pravosuđe.

''Zanima me hoće li se ljudi pojaviti u Saboru, zaraditi svoju plaću, hoće li polemizirati, sakriti se. Ovo su važni argumenti. Zašto si protiv Zlate Đurđević? Zato što je prekršila zakon? E, bome nije. Zato što je nekompetentna? Nije. Zato što ste iz HDZ-a, zato ste protiv'', poručuje.

O Mladiću: ''Neka je on tamo''

Kada je riječ o presudi Ratku Mladiću, kojemu je potvrđena doživotna kazna zatvora, Milanović kaže da je to dobro. ''Neka je on tamo, lijepo mu je tamo, tamo je super'', rekao je.

Na pitanje o komunikaciji s premijerom Andrejem Plenkovićem, koji proteklih dana ne odgovara predsjedniku, Milanović kaže da on nikoga nije vrijeđao.

''Nisam prevrtljivac, nisam mijenjao stranke, stavove. Ako želiš ulaziti u sukob sa mnom, onda je to cijena koju ćeš morati platiti. I ja sam ju spreman platiti. Nećemo se vrijeđati? Po čemu je uvreda ako ja kažem da si ti to, to i to?'' kaže Milanović.

Obrušio se na Puhovskog

Žestoko se obrušio i na Žarka Puhovskog.

''Ako kažem za Puhovskog, kojega Plenković očajnički brani, da je udbaški druker, da je gradio karijeru kad su neki bezazleni i malo glasniji dečki završili na robiji, da nam takav prodaje moral? Ja ne prodajem moral. Ja sam čist.

Ako kažem da je Puhovski išao na Haški sud svjedočiti protiv Hrvatske, išao je na ruku haškom tužiteljstvu, koje je dokazivalo da je Hrvatska zločinačka organizacija. To je činjenica. Čovjeka koji je išao rušiti Hrvatsku 2009. godine a da ga na to nitko nije tjerao želi da tretiram kao uglednog građanina? Ne, ti si druker'', rekao je Milanović.