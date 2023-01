Trgovci su suočeni s nizom zakonskih izmjena koji se tiču rada nedjeljom. Što je sa zabranom rada nedjeljom koji je najavila Vlada, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović koja je razgovarala s Ivicom Katavić, predsjednikom Udruženja za trgovinu HGK.

Zakon je tek prošao prvo čitanje, slijedi drugo, a najave su bile da bi do proljeća trebao stupiti na snagu, pa tako i plan da se trgovcima dopusti samo 16 radnih nedjelja, odnosno 30 posto nedjelja u godini, izvijestila je Josipa Krajinović koja je o tome razgovarala s Ivicom Katavićem, predsjednikom Udruženja za trgovinu pri HGK.

Kada možemo očekivati prvu nedjelju sa svim zatvorenim trgovinama, pitala je reporterka.

"Očekujem najranije u proljeće, ako sve bude išlo svojim tempom. A onda preko sezone onih 16 radnih nedjelja, mislim da će krenuti u punom pogonu od jeseni", rekao je Katavić.

Na ovaj plan Vlade stiglo je niz primjedbi trgovaca, jesu li se sad pomirili s činjenicom da uskoro neće više biti rada nedjeljom kao dosad, zanimalo je Krajinović.

"Nismo uspjeli donijeti jedno zajedničko mišljenje. U HUP-u je bilo više protiv nego za. Država je odlučila napraviti tu promjenu, nemamo drugo nego poštivati", kaže predstavnik trgovaca čiji trgovački lanac već tri godine ne radi nedjeljom.

"S Novom godinom je bilo tri godine da ne radimo nedjeljom, nismo otpustili ni jednog radnika, nismo smanjili plaću ni jednom radniku, u dva navrata smo čak dizali plaće. Svi smo sretni, jer nedjelje su napokon slobodne", kaže Katavić i dodaje kako je bilo teško organizirati posao kad su nedjelje bile radne jer bi za to u idućem tjednu cijela smjena trebala dobiti slobodan dan.

Kritike su stizale i da je 16 radnih nedjelja premalo, pa ako se iskoriste preko ljetne sezone, što i kako će za Božić raditi, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV.

"Kad bi se išlo iznad tog broja to bi se razvodnilo. Vlada je izašla sa prijedlogom 16 nedjelja da bi se pokrila turistička sezona i Božić", kazao je Katavić.

Neki se bune zbog nelojalne konkurencije jer će raditi kiosci, benzinske, niz je iznimki tko će sve ipak moći raditi. Katavić to ne smatra spornim jer, kaže, sumnja da će netko tamo ići u shopping. Ističe da je puno više benefita od neradnih nedjelja, nego negativnih strana.

Krajinović je zanimalo i ima li opravdanja za trgovce koji su dizali cijene uslijed konverzije valute.

"Ako su iskoristili za to nemam objašnjenja, tu dajem podršku Vladi, premijeru i inspektoratu da pronađu one koji su lovili u mutnom i da ih kazne jer drugo nisu zaslužili. Trgovci nisu prevaranti i lopovi, one koji su iskoristili treba kazniti", smatra Katavić i dodaje kako Državni inspektorat ima načina i lako će ući u trag onima koji su to iskoristili.

"Građani su s pravom ogorčeni, cijene hrane rastu od 3. mjeseca, mislim da se tu premalo napravilo da se spriječi rast cijena", kazao je predstavnik trgovaca.

"Najlakše je okrviti zadnjeg - trgovca, mi se moramo s tim pomiriti ili se izboriti da dokažemo da nismo prevaranti", rekao je.

Za kraj je komentirao razliku u cijenama određenih proizvoda u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Kaže kako su neki proizvodi skuplji, neki jeftiniji.

Hrvatska je malo tržište pa su troškovi nabave nekih proizvoda veći.

"Mali smo, imamo manje od 4 milijuna stanovnika i kad se krene uvoziti neka roba, ne možemo se pojaviti u tvornici kao ozbiljan kupac, moramo koristiti distribureta, tu su brojni troškovi i ispadnemo skuplji nego u Italiji", rekao je Katavić.

