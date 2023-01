S Novom godinom na snagu je stupio i novi zakon o radu, u kojemu se prvi put našao i rad od kuće. Poslodavci bi mogli plaćati i dodatne troškove svojim radnicima koji nisu na matičnom radnom mjestu. Povećana je i satnica za rad nedjeljom i sada se mora platiti 50 posto više. Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković provjerila je što kažu poslodavci, a što zaposlenici.

Ines radi u IT tvrtki, bavi se marketingom. Zbog prirode posla, kaže, ima povlasticu - kada poželi, radi od kuće.

"Daje mi osjećaj slobode i fleksibilnost. Ja sam osoba koja voli jako putovati, rad od bilo gdje je stvarno privilegija. Kad odradim određeni zadatak mogu završiti s radnim vremenom, ali trudim se da to ne bude izvan radnog vremena", opisuje Ines Grahovac iz Osijeka. A kada joj nedostaje društvo, odlazak u ured joj godi. Ipak, rad od kuće nosi više prednosti.

"Možeš biti bilo kako obučen, tako da to je isto jedan veliki plus. Ne moraš se šminkati", priča Ines.

Rad od kuće prednost je i za roditelje, a dostupan im je do 8. godine djetetova života.

"Nemam takvo zanimanje da imam tu mogućnost, ali mislim da to nije ni loše, da je puno lakše ženama koje imaju dijete", rekla je Tea, Zagreb.

A zbog novog Zakona o radu ideja je da poslodavac sudjeluje i u troškovima režija. Iz udruge Glas poduzetnika zbog toga ne očekuju ništa dobrog osim dodatne administracije.

"To opet zahtijeva nekakvo predočenje računa obračuna, avanse... Uglavnom, to su dodatne komplikacije, a to će i dosta poslodavaca ponukati da budu manje fleksibilni", rekao je Dražen Oreščanin, Udruga Glas poduzetnika.

Sretna vam 2023.: U ovoj godini stižu brojne promjene, pogledajte što se sve mijenja na bolje

Pogledajte što je sve novo u Zakonu u radu: Uređuje se i dodatni rad za drugog poslodavca



Nekim zaposlenicima se ne čini tako. "Mislim da bi to svakako bio jedan veliki plus, benefit za trenutne zaposlenike i motivacija za dalje....", rekla je Ines.

Ukoliko se radi od kuće, utoliko bi se troškovi prijevoza i toplog obroka trebali smanjiti, smatraju poslodavci. S druge strane, novi zakon obvezuje da rad nedjeljom bude i više plaćen, za 50 posto.

U drugo saborsko čitanje ide izmjena Zakona o trgovini prema kojoj će se moći raditi 30 posto nedjelja, odnosno 16 nedjelja u godini prema izboru.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.