Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je u Ženevi rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku komentirajući podizanje spome ploče u Novom Sadu generalu bivše JNA Mladenu Bratiću, koji je zapovijedao napadom na Vukovar.

Otkrivanje te spomen-ploče zapovjedniku napada postrojbi bivše JNA na Vukovar u Hrvatskoj, ali i civilnom sektoru Srbije, ocijenjeno je "neprihvatljivim i neshvatljivim" te "ruganjem žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina".

"Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka", rekao je Vučić.

Premijer Andrej Plenković mu je odgovorio da će Hrvatska zbog otkrivanja ploče Bratiću uputiti prosvjednu notu Srbiji, što je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i učinilo.

Prosvjedna nota Republici Srbiji

"Ministarstvo je uputilo diplomatsku notu Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu, kojom je izrazilo najoštriji prosvjed zbog otkrivanja spomen-ploče Mladenu Bratiću, zapovjedniku snaga bivše JNA i pridruženih srpskih paravojnih postrojbi u napadu na Vukovar, u novosadskom kompleksu Vojske Srbije 8. studenog 2019. godine.

Prosvjednom notom Republika Hrvatska osudila je taj čin i ponovno je izrazila očekivanje od Republike Srbije i njezinih institucija da odbace politiku relativiziranja i veličanja zločina, čime se dodatno vrijeđaju žrtve agresije na Republiku Hrvatsku. Republika Srbija ponovno je pozvana da se usmjeri na proces suočavanja s vlastitom prošlošću i ulogom u ratovima koje je pokrenula u devedesetim godinama prošloga stoljeća.

Ovim prosvjedom Ministarstvo vanjskih i europskih poslova iznova je ukazalo na neprihvatljivost ovakvih odluka i poteza srbijanskih vlasti, koje su u suprotnosti s nastojanjima Republike Hrvatske da, bez obzira na ne tako davnu agresiju Republike Srbije i bivše JNA na Republiku Hrvatsku, izgrađuje dobrosusjedske odnose", navodi se u priopćenju Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Potez Srbije osudio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Otkrivanje spomen-ploče ratnom zločincu sigurno ne pridonosi stabilizaciji i dobrosusjedskim odnosima. Nama je neprihvatljiv i neshvatljiv taj smjer u vanjskoj politici kojim Srbija ide", rekao je Grlić Radman novinarima u Rijeci.

Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina opisala je otkrivanje spomen-ploče kao "ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina", prenio je u četvrtak novosadski portal "021.rs".

Kako se navodi u njihovu priopćenju, "Bratić je zapovijedao napadom na Vukovar i razaranjem toga grada, što je bila jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj povijesti ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine". (MT/Hina)