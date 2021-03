Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković ponovio je u subotu kako predsjednik Hrvatskog sabora nije povrijedio Poslovnik i ocijenio da je tu riječ o dobroj praksi.

Braneći odluku predsjednika Sabora da predsjedniku Republike vrati na dopunu prijedlog kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, za što je Jandroković dobio i potporu zastupnika, HDZ-ov Dražen Bošnjaković odgovorio je i na reakciju Zorana Milanovića da je HDZ protiv promjena u pravosuđu.

Bošnjaković je uzvratio da je Vlada Andreja Plenkovića najviše radila na tim promjenama. Ocijenio je da nastali spor oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda nema puno smisla te da je predsjednik države trebao pokrenuti ocjenu ustavnosti Zakona (o izboru predsjednika Vrhovnog suda), što su sada učinili neki drugi.

"Ako netko misli da će samo čelni čovjek Vrhovnog suda, da to znači reformu, to je vrlo kriva pretpostavka i to apsolutno ne stoji.

Po meni cijela priča za izbor predsjednika Vrhovnog suda, ona

nema puno smisla, ona je neracionalna. Ako PRH smatra da taj zakon nije ustavan, trebao je on pokrenuti ocjenu ustavnosti, sad su to vidim pokrenuli neki drugi", izjavio je Bošnjaković.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr