Predsjednik RH Zoran Milanović odgovorio je premijeru Plenkoviću na njegovu posljednju izjavu prema kojoj je Milanoviću politički dosadno te da mu ide na živce.

"Nije kritizirao mene nego je kritizirao funkciju koju obavljam. Rekao je da je to sudbina posla, da sam tek sad shvatio kakav posao radim, da nije moja krivnja. Činjenica je da, bilo to meni dosadno ili ne, onaj tko piše takve poruke na Twitteru od premijera da se jako dosađuje. Ja to nikad nisam radio, nemam vremena za to", kazao je Milanović.

Za sporan Twitter navodi da ga je pisao "neki jazavac iz Plenkovićeva ureda". "Ne mogu reći da se on dosađuje, no ljudi koji šalju tvitove u kasnim satima su čudni. Ne vjerujem da ga je on pisao", dodao je Milanović.

"Razgovarao sam sa studentima o tome koliko je važan prostor ljudskih prava i gdje se povlači crta u demokraciji. Sabor kao predstavničko tijelo kontrolira Vladu, ne svaki dan. Sabor ne donosi mjere, on ih više odobrava. Ovdje odluku o mjerama koje će trajati još neko vrijeme mora donositi politika, a ne struka, za ovo više nema struke, ovo postaje farsa najobičnija. Tu se pogoduje sitnim interesima pajdaša i zastupnika, a to ne valja. Mi smo razgovarali o tome, on se ne slaže s tim, meni je žao", dodao je Milanović.

"Mjere silom žetonske većine utjerane"

Navodi da je s Plenkovićem pet puta razgovarao o tome na telefon, a posljednji put su razgovarali kad je bio kod njega za mandat.

"Mjere su silom žetonske većine utjerane. To je tako napravljeno i to nije dobro. Svaka sljedeća mjera koja će ići u pravcu bilo kakvog ograničavanja ljudskih prava ne može bez Sabora", istaknuo je Milanović.

"Mi moramo voditi računa o tome da Sabor pokriva sve ovakve stvari koje zadiru u ljudska prava. Ovo nije proglašenje ratnog stanja. Mi živimo u izvanrednom stanju. To je sve skupa jedan mali cirkus, ne radi se o ratnom stanju. Treba nam jasno podvučena crta tko može donositi ograničavanja i zabrana. Za to treba pravna osnova. Živimo u izvanrednom stanju za koje nitko nije dao odobrenje", rekao je.

Nada se da u Saboru neće biti žetona

"Nadam se da u novom Saboru neće biti žetona. Ako ih bude, ja ću ih prozivati. Riječi koje ja koristim su puno blaže i umjerenije od riječi saborskih zastupnika. Moguće je da u Saboru budu vulgarni, prosti, ali onda će teret biti na njima, ako Vlada bude imala umjerene zahtjeve", najavio je Milanović.

Za komunikaciju s premijerom Plenkovićem kaže kako ga dobro zna i da se ne opterećuje s tim.

"Život ide dalje. Neki me mrze, neki će zviždat, vikat 'Za dom spremni', no i za njih imam rješenje, a oni su gori od Plenkovića", naveo je Milanović i dodao da mu je cilj da se poštuje pravo i ljudska prava i da država bude uredna prema uzorima iz zapadne Europe.

Kako je rekao, cilj mu nije biti kandidat na sljedećim izborima, stoga ne pazi na svaku riječ koju govori.

Komentirao proslavu u Kninu

Za proslavu obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu kazao je da je kninska tvrđava kultno mjesto u Hrvatskoj te da on o mjestu proslave ne može donijeti odluku.

"Tvrđava na kojoj je barjak je mitsko mjesto. Tamo ne mora biti 1000 ljudi, može biti i 300 ili 400 ljudi. Gospoda iz Vlade proslavu mogu organizirati u Ćavoglavama. Ja to ne mogu spriječiti. Moj je zadatak da kažem što je bolje", dodao je Milanović. Smatra da ljudima koji su ubijeni treba odati počast.

"Ja ću se naći s hrvatskim zapovjednicima noć prije na kninskoj tvrđavi", najavio je Milanović.

O rukovanju

Za rukovanje je kazao da se rukuje zato što stalno čisti ruke alkoholom.

"Laktanje je po uzoru na češki crtić 'A je to!', a to je glupost. Dolaziš čovjeku na pola metra od usta i još razgovaraš, a kad se rukuješ - stojiš na jedan metar", kazao je.

