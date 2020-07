Iako se nakon što je predsjednik Zoran Milanović odbio dočći na konstituirajuću sjednicu Sabora, govorilo kako je on prvi predsjednik koji to nije učinio, Novi list je otkrio da to baš i nije tako.

Saborski stenogrami konstituirajućih sjednica drugog i trećeg saziva Sabora ne potvrđuju tvrdnje da su svi predsjednici Republike prije Milanovića nazočili konstituiranjima hrvatskog parlamenta.

Naime, Franjo Tuđman nije kao predsjednik bio niti na jednoj konstituirajućoj sjednici Sabora. On je 1990. izabran u prvi saziv Sabora i stoga je 30. svibnja kao zastupnik došao na njegovo konstituiranje. Tog dana su zastupnici izabrali Tuđmana za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske. Ali, Tuđmana nije bilo na konstituirajućim sjednicama Sabora ni 7. rujna 1992. ni 28. studenoga 1995., što nedvojbeno proizlazi iz službenih stenograma.

Nakon izbora održanih 2. kolovoza 1992., zastupnici su se u Saboru prvi put okupili 7. rujna, a sjednicu je otvorio najstariji među njima – Stjepan Sulimanec. Tuđmana nije bilo u sabornici, a Sulimanec je rekao da je predsjednik »temeljem članka 98. Ustava sazvao Zastupnički dom na prvo zasjedanje«. Prije izbora Stjepana Mesića za predsjednika Zastupničkog doma, čime je Sabor konstituiran, piše Novi list.

Naime, 8. rujna je Tuđman stigao u Sabor kako bi izgovorio svoju poslanicu, no o njoj se nije raspravljalo. Jednako je Tuđman postupio i kada se konstituirao treći saziv Sabora, s tim da ni idući dan, jer tada nije imao poslanicu, nije bio u sabornici. Konstituirajuća sjednica trećeg saziva održana je 28. studenoga 1995., a otvorio ju je, u svojstvu najstarijeg zastupnika, umirovljeni general Janko Bobetko, jer je Sulimanec godinu dana ranije preminuo.