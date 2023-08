Milanović: ''Plenković želi zadržati kontrolu, odgovara mu da su tamo ljudi imenovani u doba Seljačke bune''

Kada će konačno biti popunjena prazna mjesta u hrvatskoj diplomaciji, još je nepoznanica.



Najprije bi trebalo doći do dogovora između predsjednika Vlade i predsjednika Republike, a to se i dalje ne čini baš izgledno.



Rupa u diplomaciji dotaknuo se i predsjednik Republike Zoran Milanović u komentaru aktualnih tema nakon što je sudjelovao na promociji novih časnika Oružanih snaga i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskome vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman.



''Podsjetit ću još jednom da je u ove tri i pol godine imenovana samo jedna osoba za ambasadora Hrvatske u Beogradu - Hido Biščević, i to na moljakanje premijera. Ja sam rekao - okej, čovjek je malo stariji, ali ne znači da ne zna raditi svoj posao. I na tom jednom, izoliranom, tugaljivom primjerku, ne osobno tugaljivom, ali samo je jedan… Ništa bez dogovora i razgovora nema. Kao kod imenovanja vojnog ešalona - na kraju je napravljeno što je jedino moguće. Što sam tražio. Sve je otpalo, svi kandidati koje su silovateljski gurali u javni prostor… Na kraju smo se dogovorili oko nečega što je moglo biti riješeno odavno…", kazao je predsjednik podsjetivši na probleme oko dogovora u vezi SOA-e i vojske.



''Da biste ste s nekim nadmetali, morate imati fair-play. To su ljudi koji će igrati rukom ili nogom i pričati takve besramne stvari. Ja i nisam i jesam pozvao. Nije prošlo pola sata i nazvao je ministar Grlić Radman mojeg predstojnika – zašto ga je zvao? Ne znam zna li Plenković za to'', kazao je Milanović i dodao: ''Zašto ga je zvao? Jer mu se otelila krava?''

''Pozvao sam na to da obnavljamo sustav. A zašto ne može? Vrlo je jasno kako to funkcionira. Nema nikakve liste. Pa su difamirali dva čovjeka. Jedan od njih je Ivo Goldstein kojeg je Plenković priveo u ono svoje Vijeće. Tu ti je dobar…'', kazao je.

''Očito je Plenkoviću bitno da zadrži ono kontrole što je imao nad pojedincima dok mene nije bilo u politici neko vrijeme, sve je to zapikavanja… Njemu je uogodnija situacija da su to isti ljudi, da neki preminu ili odu u mirovinu, i da na njegovo mjesto dođu ljudi bliski HDZ-u, a ja sam pozvao da mijenjamo sustav'', kazao je i opetovao da se ne može igrati bez fair-playa.

''Procedura ukazuje na to da je to stvar dogovora na nižoj razini od predsjedničko-premijerske, ne baciš mi na stol, to tako ne funkcionira. Ne možeš, brate, dio prijedloga slati prema meni, a dio stavljati u ladicu, to je perfidno i to nije fair-play'', upozorio je Milanović.

"Pročitajte odluku Vlade, pročitajte što stoji u općem aktu, ona jasno ukazuje na to da je to stvar dogovora, uslglašavanja… bez predsjednika nema ništa. Zlatni standard - usluglašavanje'', istaknuo je predsjednik.

''Plenković neće ništa. Njemu odgovara da ljudi koji su imenovani u vrijeme Seljačke bune, jer to su njegovi ljudi, budu i dalje oni, a tamo gdje odu ljudi, imenuje nekog otpremnika iz ministarstva. To je srozavanje razine - kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira - to mora biti general. Tako on degradira službu'', kazao je predsjednik Republike i ponovio da bi na popisu u pravilu trebali biti karijerni diplomati.

Komentirao je i huligane koji su pritvoreni u Grčkoj nakon nereda u kojima je poginuo 29-godišnji Michalis Katsouris.

''Pazim što govorim, prvih pet dana zarobljeništva tih stotinu huligana. Prvo će ih štititi, a onda će ih Plenković zaboraviti kao što je one u haškom zatvoru. Ti ljudi su tamo zarobljeni, imali su pet dana da odvoje žito od kukolja. To očito nisu namjeravali i strpali su ih u pritvor na šest mjeseci. Plenković ima nisko mišljenje o grčkom pravosuđu koje toliko hvali, a naše je već uništio. Kakvo je to pravosuđe ako moje riječi mogu utjecati na status pritvorenika? One bi se trebale odbijati od zida ako je to tako. Ničim nisam prozvao Plenkovića i njegova ministra, dvorsku ludu koja priča potpuno nekonzistentno, ali ja vam govorim da se u modernoj zemlji tako ne postupa'', kazao je Milanović.

Poluprazna diplomatska mreža

Čak 70 posto mjesta u hrvatskoj diplomaciji je ispražnjeno ili je mandat veleposlanicima, konzulima i generalnim konzulima završio, ali ni nakon više godina dogovora nema.

Činilo se da bi moglo doći do pomaka nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović prije koji tjedan opetovao poziv premijeru Andreju Plenkoviću da se nastave konzultacije i razgovori o imenovanjima diplomata.

''Diplomatska mreža je popunjena, imamo tri ili četiri mjesta gdje su ljudi preminuli ili napustili sustav, sve ostalo funkcionira... Prošlo je tri godine otkad je na prijedlog Ministarstva upućen potencijalni popis kandidata za mjesta veleposlanika, mi odgovor na taj popis nikad nismo dobili'', kazao je Plenković početkom ovoga tjedna.

Pročitajte i ovo Tajni dokumenti Luksuzna jahta razotkrila početak Putinova suludog plana: "Mobilizirajte posadu odmah, neka rade bez prekida!"

Pročitajte i ovo Porast broja oglasa Ovo su najtraženija zanimanja u Hrvatskoj: Interes za jednim u velikom padu

''Nikakvi razgovori nisu krenuli. Nismo uopće razgovarali o tome. Valjda se nakon tri godine sjetio te teme. Ne očekujem ništa s obzirom na to da smo slušali one prijedloge za fifty-fifty. Mi smo ostvarili sve što nam je bilo bitno i radimo ono što je naša vanjska politika, a koja je predsjednikova, to ne znam'', poručio je premijer.