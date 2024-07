Predsjednik Milanović o povećanju plaća: "HDZ ne može naći ministre, ali oni ne žive od plaće i ne znam zašto sad kukaju"

Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je povećanje plaća državnim dužnosnicima. Veće plaće mogle bi stići već od idućeg mjeseca, javio je ranije Dnevnik Nove TV.

Više novca trebali bi dobiti premijer, predsjednik, članovi Vlade i saborski zastupnici. Predsjednik mjesečno prima plaću od 5.545,73 eura bruto odnosno 3.587 eura neto. U izjavi u četvrtak rekao je da njegova supruga zarađuje više od njega.

"Nikako to ne komentiram. Kako bude, bude. Vidim da je neka rupčaga u proračunu. Jel to baš tako ili su to neki obračuni unutar Vlade? Neshvatljivo je da bi netko pred izbore, bez obzira na mamce, to je dio loše prakse. Ne možeš reći da si protiv toga da se ljudima dignu plaće, to je klopka. Nedostaje milijardu i pol eura, kako je to moguće?", istaknuo je.

"Vojsci će uzeti preko sto milijuna eura, vojska skapava. Kupili smo luksuzni robu od Francuza, vojska ne može bez streljiva i svega što je užasno skupo. Ukrajini mogu pokloniti 66 milijuna dolara, toliko je transportni avion, možda i dva koji Hrvatska nema. To ne djeluje kao ozbiljan posao, uvijek ista priča", dodao je Milanović.

Predsjednika zabrinjava to što je, kako kaže, netko svjesno išao u takvu politiku znajući da će mu nedostajati milijardu i pol eura: "To je laganje, neodgovorno ponašanje, zna se da se procedura prekomjernog deficita vraća na staro, ali se pred izbore treba svidjeti ljudima tuđim novcem pa vidi kako ćeš", istaknuo je.

Predsjednik je komentirao i predsjedničke izbore: "Svejedno mi je jer je to osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama, hoće li to biti Pero, Marko ili Stevo, svejedno je. Zadatak će mu biti da drži zatvorena usta, to je Hrvatska stvarno i sada se na to navikavamo, kao magarac na batine. To su ljudi koji na sebe moraju preuzeti prljavštinu i teret".

Milanović je odgovorio na pitanje je li zadovoljan plaćom: "Slovenci imaju još nižu plaću nego što je u Hrvatskoj. U nekim državama ljudi imaju puno veću plaću. Ja ovaj posao nisam želio i nisam se za ovu funkciju borio da bi se na njoj financijski udebljao", kazao je Milanović.

"HDZ ne može naći kompetentne ministre, ali oni ne žive od plaće i ne znam zašto sad kukaju. Kada mi netko kaže da ne može naći ministra za 3.000 eura, pa što me briga. Sretan sam ako ljudi u javnom sektoru mogu dobiti veće plaće, ljudi u prosvjeti, medicinske sestre", naveo je.