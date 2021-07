Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Korčuli, gdje je nakon svečane sjednice Gradskog vijeća odgovarao na pitanja novinara. Dotaknuo se Pelješkog mosta, ali i trakavice s izborom predsjednika Vrhovnog suda.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je u posjetu Korčuli. Na novinarsko pitanje je li mu žao što jučer nije bio na spajanju Pelješkog mosta kazao je da je to potpuno nebitno. Naveo je ipak da neki ljudi nisu spomenuti, kao što je primjerice Edo Kos, bivši čelnik Hrvatskih cesta, a zahvalio je i tadašnjem ministru Siniši Hajdašu Dončiću, za kojega kaže da je mnogo učinio za realizaciju ovog projekta. "Počelo je još 2005., još ranije od Šprlje."

Zamoljen da komentira dolazak predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na otvaranje mosta, odgovorio je kako to ne zna.

"Ne bi sad htio tu cjepidlačiti. Ja ni kao premijer nisam išao otvarati", kratko je odgovorio Milanović. "Znate kako je, u Hrvatskoj kad bageri izađu tek ništa nije gotovo. Premijer Orešković sve je dobio na stolu. Odluka je bila dobra, da se sav novac uloži u Pelješki i Trogirski most. To dokazuje da treba raditi štreberski, predano, inženjerski."

Nije htio komentirati zbivanja u SDP-u. "Ja o tome zaista neću govoriti."

O izboru predsjednika Vrhovnog suda kazao je kako je vidio da su se na javni poziv javila dvojica sudaca: "Sada se pokazuje da je taj javni poziv u stvari zamišljen kao oblik nelegalnog i protuustavnog pritiska na predlagatelja, a jedini ustavni predlagatelj je predsjednik Republike. Mogu shvatiti potrebu nekih ljudi da budu stalno u medijima, da se stalno o njima piše, da stalno budu na nekim visokim funkcijama. Međutim, imam prijedlog za njih - neka se zaista počnu baviti politikom, neka izađu pred ljude da ih ljudi biraju, to je puno teže", naglasio je Milanović.

"Nakon što sam četiri godine bio premijer u teškom vremenu su me na kraju stanovnici ove zemlje izabrali za predsjednika Republike, valjda sam koji glas dobio i zbog Pelješkog mosta. Suci koji se žele baviti politikom se moraju kao u Americi deklarirati kao republikanac ili demokrat i ideš u izborni proces. Poručujem im da to boli. Otpadaju uši od bola”, rekao je. "Matori ste, ima vremena, ali dosadit će vam vrlo brzo."

"Naprosto taj javni poziv je tu. Donesen je protuustavan zakon, Ustavni sud, 'zavičajni klub' dijela HDZ-a se dogovorio, i svaki sljedeći proces, dok se to ne promijeni, dok taj zakon jednom ne bude ukinut, naprosto ne ide bez javljanja na javni poziv. To je u stvari i poruka da se ljudi nameću, to nije tako zamišljeno", smatra Milanović.

Poručio je i kako neće popustiti nikakvom pritisku.

"Mogu samo zamisliti kako će se postaviti dio klana i družine kada se jedan od njihov kandidira za Vrhovni sud, podržat će ga. Ali koja je tu onda uloga predsjednika Republike?. Promijenite Ustav, razvlastite predsjednika, i onda nemam nikakvu ulogu, ali dok imam, ja ću je igrati sa svim žarom, glumca i scenografa", kazao je Milanović.

Istaknuo je da već zna koga će predložiti za svog novog kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. "Predložit ću osobu za koju smatram da će biti jednako dobra kao gospođa Đurđević, na koju je bila osuta baražna paljba. Njoj još jednom hvala i svaka čast, a osoba koju predložim neće biti ništa lošija, bit će dobra. Ovi koji se žele baviti politikom, gospodo, u politiku. Neki su i došli iz politike na sudačka mjesta, to je problem. Odlučio sam tko će to biti, to ću otkriti na vrijeme."

U društvu gradonačelnice Korčule Nike Silić Maroević i predsjednice Gradskog vijeća Marije Šegedin, Milanović je obišao obnovljeni Gradski muzej. Nakon obilaska muzeja, sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u prigodi Dana Grada Korčule.