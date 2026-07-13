Milanović odlikovao uglednog nobelovca: "Iznimno sam ponosan na svoje hrvatsko naslijeđe"

Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom Johnu Matthewu Martinisu, američkom fizičaru hrvatskog podrijetla i dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.

Odlikovanje mu je dodijeljeno za izniman doprinos razvoju kvantnog računarstva te promicanju ugleda hrvatskih znanstvenika u svijetu. Martinisa je još 18. prosinca prošle godine Hrvatski diplomatski klub izabrao za svojeg počasnog člana. Ugledni nobelovac boravi u Hrvatskoj na poziv hrvatskih institucija.

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"Iznimno sam ponosan na svoje hrvatsko naslijeđe, na svojeg oca, koji je rodom iz Hrvatske, i na djeda i baku s majčine strane, koji su također iz Hrvatske. Kao fizičar donosim nešto novo u znanosti i fizici. U tome su moji roditelji imali iznimno važnu ulogu. Moj otac je bio ribar i pričao mi je mnogo toga o gradnji. Kao ribar je uvijek morao nešto popravljati i graditi", rekao je John Matthew Martinis, američki fizičar.