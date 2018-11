Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u intervjuu Hini govori o Amsterdamskoj koaliciji, HSU-u poručuje kako je u nju dobrodošao samo ako se pozicionira kao oporba što će se vidjeti prilikom glasovanja o proračunu.

Beljak, IDS uglavnom amnestira od odgovornosti za propast Uljanika, zalaže se da se premijera bira na izborima, predsjednika države u Saboru, a trebalo bi, kaže, i porazmisliti o ukidanju te funkcije jer "predsjednik jedino što radi je da troši novce za svoju kampanju da dobije još pet godina kako ne bi morao ništa raditi", smatra Beljak.

Kada ćete 'finiširati' dogovor unutar Amsterdamske koalicije o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima za Europski parlament?

HSS ima sljedeći tjedan sjednice stranačkih tijela – Predsjedništvo, prošireno Predsjedništvo i Glavni odbor pa kada stranačka tijela donesu konačnu odluku mi smo spremni za potpisivanje koalicijskog sporazuma za zajednički nastup na europskim izborima s IDS-om, GLAS-om i PGS-om. Ne mogu sada prejudicirati te odluke, ali atmosfera je jako dobra i ne postoje otpori koji bi mogli sličiti na nešto što je bilo prije dvije godine kada smo dogovarali s SDP-om. Stoga mogu sa sigurnošću reći da će to tako i biti.

Sebe vidite na listi za izbore?

Apsolutno! Dogovor je da idemo s najjačim imenima no o tome će isto tako donijeti odluku stranačka tijela. Ukoliko stranka i koalicija misle da moje ime može pomoći na toj listi, ja ću na njoj sigurno biti.

Uloga IDS-a u slučaju Uljanik premala

Stranka Pametno iz te je koalicije izišla zbog uloge IDS-a u slučaju Uljanik. Vama tu nije ništa sporno?

Ne postoje stranke koje djeluju 28 ili 114 godina, a da nisu napravile propuste u svom djelovanju. To je politika. Strankama koje nisu parlamentarne, a misle da to mogu postati želim svako dobro u političkom radu. Tek kada samostalno iziđu na izbore vidjet će kakav je politika posao i koliko se potrebno namučiti da biste dobili povjerenje birača.

Dakle vi 'opraštate' IDS-u priču s Uljanikom?

IDS s Uljanikom može imati veze otprilike kao i lokalna vlast u Samoboru sa samoborskom željeznicom. Dakle, ingerencije lokalne i regionalne uprave su premale da bi tu moglo biti krimena kakvog netko pripisuje IDS-u. To što HDZ pokušava prebaciti odgovornost na lokalnu upravu to je njihova politička taktika. Ovlasti, prije svega financijske, a onda i upravljačke, nad takvim poduzećima veze sa lokalnom ili regionalnom upravom nemaju gotovo nikave.

HSU u Amsterdamskoj koaliciji

HSU bi također u Amsterdamsku koaliciju no neslužbeno se može čuti kako navodno HSS toj ideji i nije pretjerano sklon?

Ja sam sklon ideji da se sve snage koje su protiv ove vladajuće koalicije ujedine u jedan ili dva bloka, a što se mene i HSS-a tiče, mi smo za to da nam se HSU pridruži. No, to je njihova odluka, oni se moraju prije svega jasno pozicionirati jesu li opozicija ili dio vladajuće većine, što će se vidjeti kod izglasavanja proračuna. Ukoliko se definiraju kao i do sada kao opozicijska stranka, oni su dobrodošli.

I HNS se nudi Amsterdamskoj koaliciji?

Mi ne želimo imati veze ni s kim tko je imao veze s HDZ-om i vladajućom koalicijom. HNS je dio vladajuće koalicije. Želimo im da rade svoj posao u interesu RH iako su dobili mandat za to da HDZ ne dođe na vlast.

Razmišlja li možda i HSS, po uzoru na HNS, o nagradnoj igri za članstvo s glavnim dobitkom 'Jedan dan s Krešom Beljakom'?

To su smiješne stvari! Ti ljudi bi se mogli zapitati što s takvim stvarima uopće rade u politici. S takvim bi nagradnim igrama mogli biti dobri cirkusanti, a ne političari.

I dalje podrška SDP-u

Na posljednjim ste izborima surađivali s SDP-om, kakvi su vaši međusobni odnosi danas?

Jako dobri! Mi se čak i usklađujemo što se tiče glasovanja, određenih stajališta, zakonskih prijedloga, amandmana... Podržavamo jedni druge i tako će biti i dalje. SDP ima određenih problema, nadam se da će vrlo brzo konsolidirati svoje redove i pridružiti se nama u opoziciji u borbi s ciljem svrgavanja ove klijentelističke sekte koja vlada Hrvatskom.

Kako gledate na uzlet i okrupnjavanje saborskog kluba Milana Bandića?

Ti ljudi možda jesu nominalno u Klubu Milana Bandića ali to su Plenkovićevi ljudi. Oni znaju da su im ovo posljednji izbori, svi oni koji su sada u Bandićevu klubu broje zadnje dane političke karijere.

Politički spektar nam se izgleda širi pa bi se u njega, bar kako je najavio po izlasku iz Remetinca, uskoro mogao uključiti i bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić?

To je s jedne strane vrlo neozbiljna priča pa je moguće da se radi o njegovoj šali, ali moguće je i da on ozbiljno misli. Todorić je, nemojmo to zaboraviti, HDZ. On je jedan od osnivača te cijele priče s početka 90-tih i njemu je HDZ omogućio da postane hrvatski tajkun. Razlike između njega i HDZ-a nema. Može se uključiti u političku borbu i pokušati vidjeti što javnost misli o njemu. Ako to napravi siguran sam da će biti jako, jako negativno iznenađen.

Upozoravao sam Bernardića, ali...

Nedavno ste poslali opetovanu poruku kako su na djelu pokušaju HDZ-a da preuzme HSS?

To se događa već 28 godina i to ne samo HSS-u već i ostalim strankama. Prisjetite se u Ličko-senjskoj županiji kada su se vodeći HDZ-ovci tada posvađali tko će biti kandidat SDP-a za predsjednika Županijske organizacije SDP-a. Ja sam na to upozoravao Davora Bernardića ali je on olako prešao preko tih stvari. Dobar dio njihovih čelnika su zaposlenici lokalnih uprava na čelu kojeg su HDZ-ovi kadrovi. Pa ako radite u primjerice županijskim cestama, a župan iz HDZ-a vam je šef, ne možete biti predsjednik SDP-a jer ste onda njihov čovjek. Vi morate slušati šefa jer vam egzistencija ovisi o tome. U tom smislu je HDZ u zadnjih 10-tak godina napravio puno kako bi preuzeo ime i grb HSS-a. Malo je poznato da smo mi s HDZ-om išli u koaliciju jedanput, 2008. To se zaboravilo pa se percepcija stvorila da smo mi njihov partner. Mi nismo nikakav njihov partner, a razdoblje od 2008. do 2011. je jedini period kada su HDZ i HSS bili zajedno. Poslije tog perioda smo faktički nestali i bili devastirani organizacijski, financijski, a sve to je netko smišljeno napravio.

Također, vodeći ideolozi HDZ-a počevši od Franje Tuđmana do Davora Ive Stiera, tvrde otvoreno da je HSS stranka koja je povijesna i koja je nepotrebna jer je ispunila neku svoju dužnost. Franjo Tuđman je bio prvi koji je smatrao da se HSS ne treba obnoviti, već da treba nastaviti djelovati unutar HDZ-a, valjda kao poljoprivredna frakcija. Stier je otvoreno rekao nekim našim članovima da je najbolje za HSS da se priključi HDZ-u. Oni ne shvaćaju da smo mi stranka koja ima originalnu političku ideju, a naša je ideologija dijametralno suprotna onoj HDZ-ovom.

Ekonomski, kao država, padamo na svim ljestvicama. Rekli ste da HSS ima najbolji program za izlazak iz krize, kada ćete ga objaviti?

Kod plasiranja političkog programa uvijek je jedan problem, a to je da ga nitko ne čita. Moramo smisliti način koji će biti najprihvatljiviji biračima da ga pokušaju shvatiti. Mi ćemo ponuditi program Nova Republika, koji ima svoje značenje jer želimo u potpunosti promijenit sustav upravljanja. Smjernice su usvojene na Skupštini HSS-a program se izrađuje, sad radimo na detaljima i čim to bude gotovo izići ćemo s time van. Mi smo se deklarirali preko naših tijela kao republikanska, progresivna, zelena, moderna stranka, promijenili smo politički i ideološki smijer i vratili se Radićevim početcima.

"Ustaše i partizani nas više ne zanimaju"

Pretvorili ste se u 'zelenu ljevicu'?

Što je ljevica, a što desnica'? Odgovor većine onih koji to tvrde bi bio - partizani i ustaše, a to nije istina. Čak se desnica pokušava prikazati kao suverenistička što bi automatski ljevicu smatralo 'anacionalnom', a to naprosto nije istina. Ne postoje nesuverenističke stranke u Hrvatskoj, ne postoji ni jedna stranka koja zagovara Jugoslaviju, nesuverenost Hrvatske... To je namjerno puštena laž desničara kako bi plašili svoje biračko tijelo s povratkom komunizma. Mi smo ljevica u odnosu prema kapitalu, a ustaše, partizani, Tito i Jugoslavija nas više ne zanimaju. Nas zanima budućnost Hrvatske.

Pučka je pravobraniteljica Lora Vidović nedavno bila vrlo kritična zbog, kako naglašava, relativiziranja ustaštva, u Austriji će kazna za 'Za dom spremni' biti i do 10 tisuća eura. Kako Vi vidite situaciju danas u Hrvatskoj?

Kažnjavanje propagiranja fašizma je civilizacijsko pitanje te je izvješće pučke pravobraniteljice opravdana pljuska cijelom državnom vrhu koji svojim ignoriranjem tolerira mržnju i ponašanje koje je kažnjivo diljem Europe. Stav HSS-a, prve antifašističke stranke u povijesti Hrvatske, po ovom pitanju je jasan. Još 1922. godine, puno prije Drugog svjetskog rata, Stjepan Radić se odredio kao antifašist. Stoga bih volio čuti što o tom izvješću misle predsjednica RH i predsjednik Vlade RH. Neka se i oni odrede! A činjenica da se jedna državna institucija, ovoga puta pučka pravobraniteljica, tako jasno očituje po tom pitanju, daje nam kakvu takvu nadu.

Nakon ozbiljnih prozivki HDZ-a upućenih Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i čelnici Nataši Novaković da se 'stavljaju u službu politike', iako je Novaković slovila kao HDZ-ov kandidat prilikom izbora na tu funkciju, što danas mislite o tom Povjerenstvu?

Problem političkog sustava je upravo to da su institucije koje bi trebale biti neovisne kao što je Povjerenstvo ili pak glavni državni odvjetnik bivaju birani u Saboru. Ne možemo govoriti o nečijoj neovisnosti kad ga je birala politika. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa podložno je onima koji su ga birali.

Ja nisam pravnik, neću ih kritizirati ali ostaje činjenica da ih je kompromisno birala politika. Ta institucija u takvom smislu ne bi trebala postojati jer je smiješna. Velike stvari, kao afera Borg prođe mimo svih institucija lišo, a to je majka svih afera. Ne može se uspoređivati putovanje premijera službenim vladinim avionom sa aferom teškom pola milijarde kuna.

Tu se pokreće pitanje odgovornosti, a tamo ne. Smiješno! Do pozitivne selekcije u hrvatskoj politici može doći jedino izmjenom izbornog zakona: Izbori moraju biti apsolutno demokratski, treba ukinuti izbor predsjednika republike na način kako se to sada bira, a na taj način treba birati premijer pa se onda onda možda i može ponašati kako hoće jer ima legitimitet, ali ovako ne.

Predsjednika Republike pak treba birati u Saboru dvotrećinskom većinom, a kako su njegove ovlasti ionako protokolarne treba čak razmisliti o tome treba li uopće Hrvatskoj predsjednik koji jedino što radi je da troši novce za svoju kampanju da bi dobio još pet godina kako ne bi morao ništa raditi. (Hina)