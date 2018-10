Na posebnoj sjednici Vlade održanoj u Hvaru usvojen je nacrt konačnog prijedloga Zakona o otocima koji ide u saborsku proceduru. Potpisani su ugovori s brojnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave o ustupanju zemljišta i nekretnina. No, brojni otočni problemi i dalje ostaju neriješeni.

Predsjednik Hrvatskog otočnog sabora Denis Barić kaže kako je najveći problem povezanost otoka s kopnom, ali i ostalim otocima. ''Ako hoćemo s Hvara otići na Brač, na Bol, mi moramo ići s Hvara u Split, pa iz Splita na Brač i dalje do Bola'', govori Barić i dodaje kako na taj način mještani putuju otprilike četiri sata do Bola.

Ono što bi pomoglo i otocima i poduzetnicima, tvrdi Denis Barić, bilo bi oslobađanje od poreza na dobit. ''Oni bi taj novac mogli ulagati u nova radna mjesta i za novi razvoj, a to će se dogoditi kroz ovaj novi prijedlog nacrta zakona. Bit će oslobođeni kroz kategorizaciju otoka i novu indeksaciju. To znači da će, ako otok bude proglašen nerazvijenim ili manje razvijenim, imat će olakšice na poreznu dobit i na prihode'', objašnjava Barić.

Barić ističe da i bi zadržavanju mlađih generacija na otoku pomoglo uvođenje širokopojasnog interneta, no ni to im trenutno nije najvažniji problem. ''U ovom trenutku treba se riješiti da Agencija za obalni linijski pomorski promet ostaje samostalna, da Ministarstvo pomorstva ne bude u sukobu interesa prema državnom brodaru. To je ono najbitnije što bi nam sada trebalo'', smatra Denis Barić.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr