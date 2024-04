VIDEO Plenković komentirao rezultate ankete Dnevnika Nove TV: "Kao da danas gubimo 20 razlike, pozivam vas..."

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u nedjelju je na završnom skupu svoje stranke u Zagrebu komentirao predizbornu anketu Dnevnika Nove TV prema kojoj njegova stranka s partnerima osvaja 60 mandata u Hrvatskom saboru na predstojećim parlamentarnim izborima koji će se održati 17. travnja.

"Pokažimo svima tko je najveća stranka u Hrvatskoj i tko će uvjerljivo dobiti izbore u srijedu", rekao je u svom govoru Andrej Plenković, a onda je komentirao i predizborne ankete.

"60 mandata ćemo dobiti u Hrvatskoj, tri ćemo dobiti u dijaspori to je sigurno, što je 63, i tu nam fali još samo pet da ne može nitko ništa kazati što bi htio nakon izbora. Zato vas pozivam da ove iste ankete, koje su nam prije četiri godine projicirale puno lošiji rezultat, a pobijedili smo ih 25 razlike, da budu motiv svima nama, kao da danas gubimo 20 razlike, da budemo mobilizirani do zadnjega, da učinimo sve da pobjeda HDZ-a i naših partnera bude najveća u povijesti naše parlamentarne demokracije jer to hrvatski narod zaslužuje", rekao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.