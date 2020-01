Izabrani predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Đuru Sessu koji mu je u Vili Prekrižje uručio Izvješće o konačnim rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Šef DIP-a Đuro Sessa čestitao je izabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću te mu uručio izvješće.

"Ovo je samo jedan mali papir iza kojeg stoji rad gotovo 70 tisuća ljudi koji su predano, precizno i savjesno odradili izbore i pokazali da Hrvatska može provoditi izbore u mirnoj i demokratskoj atmosferi. Čestitam", rekao je Sessa prilikom uručivanja.

Zoran Milanović je nakon što je kazao već četiri tjedna vuče prehladu, poručio kako povjerenje u izborni sustav mora biti čisto kao "gorski potok".

"Hvala vam na trudu i radu. Ne sjećam se kada je rezultat velikih izbora bio dovođen u pitanje od poražene strane. Uvijek će biti puno prigovora na izborni sustav, ali naš je sustav testiran - laboratorijski i u praksi te traje 20 godina. Jedno je način izbora kao izborni model, a drugo je kontrola izbora", rekao je Milanović.

Prisjetio se slučaja predsjedničkih izbora u Austriji koji su se ponavljali.

"Jedna Austrija je prije tri godine ponavljala drugi krug predsjedničkih izbora jer su se odvažili na inovaciju dopisnog glasanja nakon čega su uslijedili prigovori. Jedan kandidat je pobijedio tijesno, a u večeri nakon izbora rezultati se još nisu znali, odnosno nisu svi bili prebrojani. Došlo je do preokreta i tužbe Ustavnom sudu nakon koje su se tri mjeseca kasnije ponovili izbori u cijeloj zemlji. To kod nas nije slučaj i sjajno je da se u devet sati navečer znalo tko je dobio izbore. To je dobro radi legitimiteta i poštovanja u izborni proces. Iako nam mnogo stvari još fali, povjerenje u izborni proces imamo", rekao je Milanović te još jedno zahvalio svima.