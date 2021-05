Zbog učestalih odlazaka radiologa sa zagrebačkog Instituta za tumore, najviše bi mogli trpjeti onkološki pacijenti. Šef Instituta upozorio je da su ostali na samo tri radiologa, od kojih je dvoje na bolovanju. Ravnatelj bolnice, pak, poručuje da rješenje problema očekuje od šefice Zavoda za radiologiju, a ona kaže da je sve pod kontrolom.

Radiologa ima, u ponedjeljak će ih još pet biti Institutu na raspolaganju. Dok dio liječnika upravo nju proziva za odlazak, ona kaže - sve su to dezinformacije kojima se uznemiruju onkološki pacijenti. No, jedna od njih pred našim se kamerama požalila - da joj u petak nije ima tko očitati nalaz koji joj je potreban za operaciju.

"Nalaz pluća uopće nije bio očitan. Doktoru ju bilo neugodno, tražio je po kompjuteru, možda je u kompjutoru, međutim nije bio ni u kompjuteru", kazala je onkološka bolesnica Sanja Šutej.

Na pitanje zašto nije bilo očitano, odgovara: "Očigledno da nema ljudi, kad sam radila core biopsiju sam slušala, magnet je bio pokvaren, djelatnici su se ispričavali masi pacijenata i kad se popravi magnet da će dugo čekati za nalaz da se očita. Da se to dešava na Klinici za tumore... nekome je ta kuća strave, ali nama je kuća spasa", dodala je Šutej.

Ministarstvu zdravstva pacijenti na prvom mjestu

U Ministarstvu zdravstva kažu da su im pacijenti na prvom mjestu, i da su zatražili izvješće iz bolnice zbog smanjenja broja radiologa u KBC-u Sestre milosrdnice.

Kolika je zaista ta briga za pacijente u Dnevniku Nove TV kazala je gošća Vesna Ramljak, liječnica na Institutu za tumore, ali i predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska.

Kako je kazala, radiologa nedostaje. "Hoće li doći pet radiologa? To bi nama bilo izvanredno. Nadam se da će doći radiolozi koji su verzirani u tako sofisticiranoj dijagnostici kao što je očitanje magneta dojke, abdomena ili zdjelice", rekla je Ramljak.

"Ako će to biti tako, onda je to odlično. Jedino ne znam koliko će to trajati i koliko će nam biti na raspolaganju, obzirom da imamo listu ljudi koji su nam naručeni već odavno", dodala je Ramljak.

Otišli im ljudi s iskustvom

"Što će biti s Vinogradskoj, to nije moj problem. Znate ono - u bocu od litre ne mogu stati dvije", rekla je Ramljak.

"Ljudi s iskustvom su nam neophodni jer smo mi posebna bolnica, to su onkološki pacijenti. Ljudi s iskustvom su nam nažalost i otišli", kazala je Ramljak.

Navodi da zna za slučaj pacijentice kojoj nije imao tko očitati nalaz. "Nažalost, to nije izoliran slučaj jer me jako puno ljudi zna, kao što i ja znam jako puno onkoloških pacijenata koje pratim tijekom niza godina koliko se oni kontroliraju", rekla je Ramljak.

"Znam za slučaj te gospođe, ona treba ići na operativni zahvat, ima drugi put karcinom. Nažalost ona je snimila pluća, ima nalaze, ali ih nema tko očitati i sad je to pitanje vremena kad će to biti", objasnila je Ramljak.

Ljudi zovu i mole za pomoć

Ljudi joj govore da ne mogu doći do nalaza, zovu poznate i nepoznate, prijatelje, obitelj, vuku za rukav sve koji bi im mogli pomoći, navodi.

"Meni je neshvatljivo da u 21. stoljeću, nakon svega što smo postigli, mi kao djelatnici Klinike za tumore, smo zapravo pali na koljena i ovisni smo i ne znamo što ćemo i kako ćemo", kazala je Ramljak.

"Radiologi je neophodan za onkološkog pacijenta. Bez radiologa nema dijagnostike, a bez dijagnostike nema liječenja. Ako mi usporimo liječenje pacijenata samim tim što nema dobre radiološke dijagnostike, onda ne radimo dobro", kazala je Ramljak i dodala da kašnjenje s terapijom nije dobro za pacijenta.

Situacija jako loša

O tome da svi govore kako brinu za pacijenta kaže kako to - nije istina.

"Pa evo, bit ću malo grublja i reći ću da to nije istina, sami pacijenti znaju kako je njima svaki dan. Znam i ja koju oni zovu svakodnevno. Jednako tako znam i kako je našem predsjedniku Klinike i svima nama koji radilo i koji smo radili kao jedan, dok smo bili jedna bolnica i koji smo brinuli jedni o drugima. Ova situacija u koju smo dovedeni je jako, jako loša", kazala je Ramljak.

Navodi da je bitno odvajanje Klinike kao klinike i mislim da bi se nama jako puno ljudi vratilo.

"To nije moja pretpostavka, to je ono što sam ja čula od svakoga od njih. Nama ljudi ne odlaze zato što idu na bolju plaću jer u bolnicama su plaće iste. Ljudi ne žele raditi na aparatima koji nisu dobri, ne žele raditi u uvjetima koji nisu za njih povoljni", rekla je Ramljak.

O jednodnevnoj dijagnostici

O jednodnevnoj dijagnostici kaže kako to nije u funkciji već duže vrijeme. To je, navodi, bilo organizirano po uzoru na svjetske klinike.

"Ja sam bila jedna od začetnika jedno vrijeme i super je funkcioniralo, međutim i to je prestalo zbog toga što više nismo imali radiologa. Radilo se o tome da su pacijentice koje su imale suspektne karcinome dojke - mi smo tu dijagnostiku rješavali u jednom danu i na kraju radnog vremena pacijentica je znala ima li ili nema rak, ako ga je imala slijedila je brza procedura u roku od dva tjedna", zaključila je Ramljak.

Za kraj treba nadodati jednu informaciju - do ljeta će se u Vinogradskoj bolnici raspisati natječaj za ravnatelja bolnice.

