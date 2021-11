Jel' imaš troje djece?! Zdrava su, vodi ih u vrtić i izvoli ići raditi, poručila je Dijana Aničić, predsjednica splitske Udruge Anđeli i majka djeteta sa stopostotnim invaliditetom.

Splićanka Dijana Aničić, majka 23-godišnjeg Duje koji je u potpunosti ovisan o njoj, dugi niz godina sama se, kao majka djeteta sa stopostotnim invaliditetom, bori s državnom administracijom.

Predsjednica je Udruge Anđeli, koja skrbi o djeci s najtežim invaliditetima i smetnjama, a u utorak se i sama osvrnula na odluku zagrebačkog gradonačelnika o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj, koja je podigla prašinu u javnosti.

"To je bila Bandićeva odluka, znači gradonačelnika Grada Zagreba, koju je on legitimno mogao provesti iz svog proračuna što nije mogao niti može napraviti ijedan drugi grad u državi. I onda su se odjednom u Zagrebu počela pronalaziti djeca... Ma dajte, molim vas! Nekad, kad su roditelji imali troje djece, normalno su ih odgajali i radili. Jel' imaš troje djece?! Zdrava su, vodi ih u vrtić i izvoli ići raditi! Zato nam se i događa u državi ovo što se događa. Zašto nije taj novac koji je potrošio na tu mjeru, uzeo i izgradio vrtiće?! Na kraju krajeva, čemu učimo našu djecu ako majke stoje doma i 'piju kavu' i samo čuvaju djecu. Tu djecu je potrebno socijalizirati, a to znači da im treba vrtić i sve ostalo što je primjereno njihovoj dobi - izjavila je Dijana Aničić za Slobodnu Dalmaciju.

Aničić, koja za 24-satnu skrb o sinu prima 4000 kuna, koje nisu dovoljne za pokrivanje njegovih osnovnih zdravstvenih potreba, pojašnjava kako roditelji trebaju ići raditi, a taj se novac trebao preusmjeriti na izgradnju vrtića, škola, bilo kakvih obrazovnih ustanova, koje će biti korisne toj djeci.

"Na koncu konca, mi svojim primjerom pokazujemo djeci kako treba živjeti i raditi. Ako im kažemo da će živjeti od naknada, kakvu im poruku šaljemo? A u pitanju su zdrava djeca, koja će sutra odgajati vlastitu. Što ćemo im reći? Nemojte raditi, stojte doma, živjet ćete od socijalnih naknada?! Umjesto da se vlastitim trudom i radom zalažu za sebe, svoje obitelji i bolje društvo, ovakvim pristupom neće biti socijalizirana niti će biti naučena na rad"-zaključila je Dijana Aničić.