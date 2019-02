Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomilovala je Huanita Luksetića osuđenog na dvije godine zatvora zbog uzgajanja marihuane koju je koristio za liječenje posljedica multiple skleroze. Ipak mora u zatvor, ali postoji problem.

Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba dostavit će se Ministarstvu pravosuđa. Temeljem Zakona o pomilovanju, Ministarstvo pravosuđa dužno je obavijestiti podnositelja molbe o Odluci Predsjednice Republike. Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o pomilovanjima po molbama osuđenih osoba stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Narodnim novinama“.

Odvjetnik Huanita Luksetića Vladimir Gredelj rekao je da je Huanito zadovoljan, ali da je u posebnom stanju. ''Nije mu dobro, otkad se ne liječi stanje mu se pogoršalo, ali za to nitko neće odgovarati'', rekao je. Otkrio je da je Huanita sve ovo jako dotuklo jer nije očekivao da će biti osuđen. ''Svi trebaju biti tretirani tako da imaju pravo na život. Tužno je sve ovo'', zaključio je.

Prema Zakonu, Huanito Luksetić trebao bi se prijaviti u zatvor iz kojeg bi odmah bio pušten, ali on za to ne želi ni čuti. ''Ne pokazuje nikakvu volju da to učini, a i Predsjednica ne vidi problem u tome da on ne ode u zatvor'', rekao je Gredelj.

Huanito Luksetić boluje od multiple skleroze, a marihuanu je uzgajao za ulje koje je konzumirao radi ublažavanja simptoma te teške kronične bolesti. Sutkinji je bila sporna količina od 15 kilograma, pa ga je odlučila poslati iza rešetaka i osuđen je na dvije godine bezuvjetnog zatvora.

Huanitov odvjetnik podnio je službenu molbu za pomilovanje, a Predsjednica je najavila da će ga pomilovati čim dođe dokumentacija što je danas i učinila.