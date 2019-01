Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je prije sjednice Vlade u srijedu kako očekuje da bi cjelokupna procedura vezana za pomilovanja Huanita Luksetića mogla završiti u iduća dva tjedna, nakon čega će predmet biti dostavljen Predsjednici na postupanje.

Zatraženo je izvješće od Centra za socijalnu skrb o životnim prilikama te izvješće nadležnog suda, nakon toga će svoje mišljenje izreći Ministarstvo pravosuđa i cijeli predmet uputiti Predsjednici, rekao je Dražen Bošnjaković.

"Čim to dobijemo, napravit ćemo svoje i poslati Predsjednici s obrazloženim svojim stavom. Koliko će to trajati, ovisit će o Centru za socijalnu skrb, no vjerujem da će to biti u sljedeća dva tjedna", rekao je Bošnjaković.

Ocijenio je i kako nije zaobiđena procedura uobičajena u takvim slučajevima. "Nije zaobiđeno ništa. Nakon pravomoćne presude svatko ima pravo tražiti pomilovanje, tako da je procedura redovna", rekao je.

Kad je riječ o zahtjevima sudskih službenika koji traže dodatak na plaću, Bošnjaković odgovara kako bi volio da dobiju veće plaće, ali ne zna hoće li do toga doći. To pitanje nije u resoru pravosuđa, već je u domeni Vlade i resora koji vode brigu o tome, imajući u vidu i situaciju drugih unutar državne uprave.

"Mi ukazujemo da su ti ljudi zaista loše plaćeni, međutim Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika nije u resoru pravosuđa. Mi u okviru radne skupine ukazujemo na to. Plaće administrativnih referenata, odnosno zapisničara niske su, ali su općenito u cijeloj državnoj upravi takve", rekao je Bošnjaković. (Hina)