Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović glasala je u nedjelju ujutro na izborima za zastupnike u Europski parlament.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u pratnji supruga Jakova glasala je u nedjelju ujutro na izborima za zastupnike u Europski parlament.

Izrazila je nadu da će izlaznost biti dobra i pozvala građane da izađu na izbore.

UŽIVO Skroman odaziv u Hrvatskoj do 11:30, ista županija bilježi najveću izlaznost kao i 2014. godine

Plenković, Bernardić i Bandić dali svoj glas: ''Iznimno je važno izaći na izbore''

"Nadam se da će odaziv biti veći i mislim da neću prekršiti izbornu šutnju ako pozovem građane da izađu na izbor, daju glas svojim kandidatima, jer izbori za EP nisu tek tako izbori – tu se doista odlučuje koliko će Hrvatska dobiti i EU fondovima, kakve će biti naše zajedničke politike”, poručila je u izjavi novinarima koji su je pitali očekuje li da će izlaznost biti veća od 25 posto, koliko je bila na prethodnim izborima za EP.

Europski parlament iz godine u godinu dobiva sve jaču ulogu, istaknula je predsjednica. "I ako želite svoj glas, bio on euroskeptičan, eurofobičan ili euroenergičan, za što je moguće snažniju EU ili pak suverenistički, za Hrvatsku i njene suverene interese u EU - izađite danas i birajte svoje kandidate jer to je najbolji mogući način kako hrvatski građani mogu izabrati da njihova opcija uđe u EP. Nemojte podcjenjivati svoj glas – svaki glas je bitan”, dodala je.

Pozvala je posebno mlade da izađu na izbore, a nije ju razveselilo zapažanje novinara - koji već više sati na biralištu na kojem je ona glasovala prate glasovanje - da je izlaznost mladih do tog trenutka bila vrlo mala. Izrazila je nadu da će tijekom dana mladi izaći na birališta. "Mladi, molim vas, to su izbori za vas. Izađite, dajte svoj glas jer je bitno koju opciju zastupate i bitno je tko će vas zastupati u EP”, poručila im je .

Kada je bila na samome glasačkome mjestu, predsjednica je prokomentirala to što se glasovanje provodi iza kartonskih paravana, rekavši kako je to "kao u 19. stoljeću”, a na upit novinara o toj svojoj primjedbi podsjetila da je sudjelovala u organizaciji izbora u Afganistanu.

Na tim se izborima ulazilo u jednu kućicu sa zastorima i moglo se glasovati, a da to nitko ne vidi, navela je te se založila za uvođenje elektroničkog ili dopisnog glasovanja.

"Elektroničko glasovanje omogućilo bi iseljenicima, svim državljanima Hrvatske da glasaju. Jer svaki državljanin Hrvatske, 18 godina plus, bez obzira gdje plaćali poreze, ima pravo glasa u RH i naša je dužnost to im omogućiti. Ako im to ne omogućujemo, onda je to, nažalost, oduzimanje prava jednom velikom dijelu populacije koja ima pravo glasa”, poručila je.

Treba pronaći način dopisnog ili elektroničkog glasovanja na svim izborima kako bi se doista svima omogućilo da glasaju, dodala je.

Smatra kako još prerano za uvođenje obveznog glasovanja, "možda tek za nekoliko godina, nakon što se glasovanje omogući svim hrvatskim državljanima”, ali i naglasila kako su izbori temelj demokracije.

"Ako niste izašli na izbore i onda sljedećih četiri ili pet godina brundate 'gle ovaj ili onaj je na vlasti', zapravo na to, neću reći da nemate pravo, ali nemate sasvim pravo, jer niste ostvarili svoje demokratsko pravo da birate svoj zastupnike za koje mislite da će vas najbolje zastupati”, zaključila je.

U 7 sati u otvorena su birališta za izbore za Europski parlament, a pravo glasa ima nešto više od 3,8 milijuna birača. Građansku dužnost možete ispuniti sve do 19 sati. (M.T./Hina)