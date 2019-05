Pred palačom glavne upraviteljice Kanade Julie Payette započeo je službeni doček predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njezina supruga Kanadi. Naime, gotovo tri desetljeća od međunarodnog priznanja Kanada odaje veliku čast Hrvatskoj pozivajući predsjednicu u državni posjet.

Predsjednica je tamo dočekao i hrvatski građevinski poduzetnik i mecena iz Toronta Anton Kikaš koji se ''proslavio'' 1991. nesupješnim pokušajem šverca oružja. Cijelu situaciju prati reporter Nove TV Mislav Bago koji nas izvještava iz prve ruku o tome kako prolazi državni posjet.

Predsjednica pred palaču došla u kočiji

Kanada godišnje održava šest, najviše osam posjeta za strane goste. Ove godine održave su samo dvije državne posjete Izraela i SAD-a, a na red je došla i Hrvatska. Mislav Bago kaže da je u Kanadi prije nekoliko sati završio je taj služeni dio protokola, svečani dio kada je predsjednica sa suprugom došla u kočiji ovdje pred palaču guvernerka, njoj u čast bile su postrojene i počasne postrojbe. Iako je mnogima od nas sve to izgledalo nadrealno, moramo se podsjetiti da je Kanada dio britanskog Commonwealtha i ovdje je ta tradicija duboko utkana.

Nevjerojatna biografija guvernerke Julie Payette

Ovdje je to dio protokola, tradicije, običaja. Julie Payette je žena koja u ime kraljice predstavlja britansku krunu ovdje u Kanadi. Njezina biografija je impresivna, astronautkinja je, tri puta je bila u svemiru, sjajna znanstvenica, a bila je čak i radijska voditeljica.

Ona je nestranačka osoba koja je imenova od strane Vlade, ali naravno bez suglasnosti kraljice ne može biti guvernerkai li hladna upraviteljica kako se to zna reći.

Dobri odnosi s kanadskim premijerom

Ključna osoba u Kanadi je Justin Trudeau, kanadski premijer, s kim predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas ima susret. Kandski premijer će, njoj u čast, sutra organizirati i večeru u Hamiltonu, u hrvatskoj zajednici. Mislav Bago ističe i da je zanimljivo to što se naša predsjednica i kanadski premijer često sastaju i razgovaraju na raznim summitima. Naime, predstavnici Hrvatske i Kanade često sjede jedni do drugim pa imaju priliku za neformalne razgovore, a predsjednica je izjavila da joj je to jako važno za dobre odnose među državama.

