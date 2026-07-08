Zabilježeni milijuni noćenja, ali turisti biraju pažljivije: "Ova godina nije normalna"

Turistička predsezona u Hrvatskoj na razini je prošlogodišnje. Ipak, u lipnju bilo oko sedam posto manje gostiju nego lani. Najviše kapaciteta nudi obiteljski smještaj - njima je popunjenost bila tek 27 posto.

"Sezona je osrednja, rekli bismo, međutim različito je kako kod kojeg iznajmljivača. Rekao bih da oni koji imaju više apartmanih jedinica možda imaju malo više problema za to popuniti", kazao je iznajmljivač Marino Turčić.

Marino Turčić, mali iznajmljivač Foto: Dnevnik Nove TV

Predsezonu je obilježilo 7,6 milijuna dolazaka i više od 29,5 milijuna noćenja. Većina destinacija bila je u blagom plusu.

"Jedan blagi pad od 1% u dvije regije, to su Kvarner i Dubrovačko-neretvanska županija, ali Istra, Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija bilježe

isti rezultat kao lani, Šibensko-kninska čak 2% više", rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Ova sezona zbog geopolitičke situacije bit će izazovna pa treba misliti na sve kako bi se privukli gosti.

"Ključni dodatak i dodana vrijednost svemu tome je upravo jedna mudra politika cijena, promotivnih kampanja i akcija, jer, nažalost, ova godina nije, ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna", rekao je ministar turizma Tonči Glavina.

Tonči Glavina Foto: Dnevnik Nove TV

Najčešći izbor bili su hoteli - privukli su gotovo polovinu gostiju - 47 posto. U nekima se rezervacije sada popunjavaju.

"Cijene su na razini prošle godine iste, cijena mora pratiti kvalitetu... Zadnjih mjesec dana smo na 95 posto popunjenosti, sad zadnjih 4,5 dana smo malo više. Ali popunjenost samog hotela je u skladu sa očekivanjima", rekao je Josip Brusić, vlasnik obiteljskog hotela.

Gosti stižu i u kampove, cijenama - zadovoljni

Srpanj bi mogao biti na razini prošle godine.

"Imamo jedan apartman i pola sezone popunimo sa starim gostima, to je rezultat i naše cjenovne politike. Kad gost jednom uđe po jednoj cijeni, onda mu se cijena ne mijenja dok mi nešto posebno ne investiramo", kazao je Turčić.

Dok mali iznajmljivači čekaju špicu sezone, pristižu rezervacije i kampovima.

"Jedino se smještaj dizao minimalno jer stvarno smatramo da je dugoročno bitnije da nam se gosti vrate. Ne možemo se požaliti, popunjenost je ista kao lani", rekla je Mia Komadina, direktorica kampa.

Vladine apele za cijene u sezoni nisu poslušali samo oni koji nude smještaj. Evo kakve je cijene ekipa Dnevnika pronašla na otoku Krku.

"Domaće šurlice sa škampima 20, sa junećim gulašem 16 eura, miješano meso s pomfritom je 18 eura", kaže ugostiteljica Jasna Dunato.

Turisti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Kava s mlijekom ispod dva eura. A jedan od najčešćih slatkih osvježenja je i sladoled. Cijene kuglice - turistima pristupačne.

"Sa nekakvim dodatnim dodacima, tipa pistacije su 2,5 eura, ostali su na dva eura i dalje", rekla je slastičarka Jasmin.

A film s Malkovichem dosegao je više od milijun potencijalnih gostiju. Onaj s Modrićem postao je viralan. Sve to, nadaju se, privući će goste u Lijepu Našu.