Zahtjev jednog maturanta sve je nasmijao, no jedno mu je promaklo: "Pozivao se na domoljublje, ali sva sreća..."

Što se tiče obveznih predmeta, najviše negativnih ocjena bilo je iz matematike i hrvatskog jezika. Od izbornih predmeta najviše se padalo, pomalo iznenađujuće - informatiku, zatim fiziku te psihologiju.
Ukupno su bila 16.164 negativno ocijenjena ispita. Većinu jedinica imali su strukovnjaci - njih 78 posto, a onda ih s 15 posto slijede gimnazijalci.
Deset ispita poništeno je zbog korištenja mobitela. Najviše ih je uhvaćeno na ispitu iz hrvatskog. Jedan maturant tražio je i da se odgodi pisanje matematike s 9 na 11 sati.
"Po njemu je Hrvatska igrala dan ranije u jedan sat, ali je promašio dan. Tu se on pozivao na domoljublje i sve ostalo. Sva sreća, nije me imao priliku staviti u tu dvojbu jer je on mislio da se matematika piše u srijedu, a pisala se u četvrtak", kazao je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Nastavnici koji ispravljaju ispite požalili su se na nesnosne vrućine tijekom obavljanja posla. Poslali su otvoreno pismo ravnatelju Centra u kojem traže dostojanstvene uvjete rada.
Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.