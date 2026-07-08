Zahtjev jednog maturanta sve je nasmijao, no jedno mu je promaklo: "Pozivao se na domoljublje, ali sva sreća..."

Čvrsta trojka zasad je ocjena maturanata na maturi. Ove godine esej nije bio bauk. Napisali su ga bolje nego prošle. Najbolje su riješili višu razinu engleskog jezika.

Što se tiče obveznih predmeta, najviše negativnih ocjena bilo je iz matematike i hrvatskog jezika. Od izbornih predmeta najviše se padalo, pomalo iznenađujuće - informatiku, zatim fiziku te psihologiju.

Ukupno su bila 16.164 negativno ocijenjena ispita. Većinu jedinica imali su strukovnjaci - njih 78 posto, a onda ih s 15 posto slijede gimnazijalci.

Deset ispita poništeno je zbog korištenja mobitela. Najviše ih je uhvaćeno na ispitu iz hrvatskog. Jedan maturant tražio je i da se odgodi pisanje matematike s 9 na 11 sati.

"Po njemu je Hrvatska igrala dan ranije u jedan sat, ali je promašio dan. Tu se on pozivao na domoljublje i sve ostalo. Sva sreća, nije me imao priliku staviti u tu dvojbu jer je on mislio da se matematika piše u srijedu, a pisala se u četvrtak", kazao je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nastavnici koji ispravljaju ispite požalili su se na nesnosne vrućine tijekom obavljanja posla. Poslali su otvoreno pismo ravnatelju Centra u kojem traže dostojanstvene uvjete rada.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.