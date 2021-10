Prednost ulaska u bolnice od ponedjeljka imat će samo radnici s COVID potvrdama. Dakle, nema potvrde - nema posla. Da to ministru Berošu neće tako lako proći svjedoče i najave tužbi necijepljenih radnika od kojih se neki odbijaju i testirati. Više doznajte u prilogu Sanje Vištice.

U KBC-u Rijeka testiranje djelatnika krenulo je već u subotu. "Dva puta na tjedna, naporno je, naporno", kaže Ivana iz KBC-a Rijeka.

Tomislav Cerovac je vozač saniteta u Karlovcu. Cijepljen nije, a da bi radio, morat će se u ponedjeljak testirati: "Ako se tu dokaže zakonska kontradiktornost, nelegitimnost ove uredbe, naravno da ćemo poduzimati pravne mjere."



U Facebook grupi "Medicinske sestre/tehničari zajedno" koja broji više od 17 tisuća članova kola i izjava, namijenjena poslodavcu. U njoj se navodi da se ne pristaje na testiranje. Poziva se na Ustav i niz zakona, od zakona o liječništvu do kaznenog zakona.

Stručnjak za radno pravo kaže da je to puno truda, ali izjava neće bitno pomoći.

"Čini mi se da odluke Stožera, a to je potvrdio i Ustavni sud, imaju značaj propisa, odnosno nekakvog uređenja. Znamo da se propisuju radna vremena kafića, restorana, noćnih klubova. Mnogo toga se uređivalo, mnogo toga je opstalo. Na neki način došli smo do toga da imamo delegirane ovlasti Stožera koji može odlučiti. I onda to postaje nešto što obvezuje i poslodavce i radnike", izjavio je prof. dr. sc. Viktor Gotovac, katedra za radno pravo.

U Hrvatskoj zaraženo još gotovo 1500 osoba, preminulo 14 oboljelih: Provjerite kakvo je stanje u vašoj županiji

Unatoč strogom lockdownu bilježe crni rekord u broju novozaraženih: Značajan porast bilježe i dvije južnoameričke zemlje



U sindikatu Medicinske sestre/tehničari zajedno podržavaju cijepljenje, ali kažu, ne i bilo koji vid prisile.



Krunoslav Kušec iz sindikata Medicinske sestre i tehničari zajedno kaže: "Mi ćemo kao sindikat pokrenuti ocjenu suglasnosti s Ustavom. Mi ćemo naravno tražiti jesu li odluke Stožera u suglasnosti s Ustavom i europskom pravnom stečevinom."



Svi se pozivaju na Ustav. Jedni na pravo na zaštitu zdravlja, drugi na pravo na rad.

Tko je tu u pravu?

"Ustavni sud će biti taj koji će konačno biti u pravu i koji će tu stvar razriješiti. Osobno, čini mi se iz svega što postoji da će ovakvo rješenje Ustavni sud održati, podržati i dati za pravo. Dakle, da se na ovakav način može u RH uređivati situacija i tražiti od radnika da ispune neke uvjete kako bi mogli pristupiti radu", dodaje Gotovac.



Kontaktirali smo i predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića. On za Dnevnik Nove TV kaže:

''Sud svoje stavove iznosi samo u svojim odlukama i rješenjima u konkretnim predmetima i ne smijemo komentirati slučajeve o kojima bismo sutra mogli odlučivati.''



Kako će odgovoriti budu li djelatnici poduzimali pravne korake, pitali smo Ministarstvo. Odgovor nismo dobili. Evo što kaže predsjednik Milanović:

"Ja bih tu bio liberalniji, u nekim stvarima i stroži, ali priča je sad gotova. COVID nećemo iskorijeniti, on je tu, možemo se kvalitetno zaštititi, ako netko neće, ne mora, ali to ne bi smjelo utjecati na život velikog broja ljudi", rekao je Zoran Milanović, predsjednik RH.



Iz sindikata poručuju: "Ja bih samo pitao gospodina ministra, tko će odgovarati za mogući kolaps zdravstvenog sustava? Još uvijek čekamo poziv na sastanak", rekao je Kušec.

U svakom slučaju, trpe pacijenti koji teško da mogu više pratiti tko tu pije, a tko plaća.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr