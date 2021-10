Dan ružičaste vrpce u Hrvatskoj obilježava se danas 22. put. U regiji je potpisan memorandum o suradnji hrvatskih udruga Europa Donna i Nismo same, te makedonske udruge Borka, slovenske Europa Donna i Ženskog centra Milica iz Srbije.

Smrtnost žena - zahvaljujući edukacijama i velikom angažmanu aktivistica, liječnica i pacijentica, u posljednjih nekoliko godina pada. S 1300 umrlih žena na godinu - broj je pao na 722.

"Nažalost do sada je bio slučaj da žena to sazna na hodniku, na šalteru. Ono što je jako bitno je da žena to dozna od liječnika kirurga koji će je poslati na daljnje pretrage i da dozna od obiteljske medicine koja je naša prva brana, i o njima ovisi koliko će se žena odazvati na preventivne preglede", kaže voditeljica odjela za onkološku patologiju klinike za tumore Vesna Ramljak.

"Ja svim ženama preporučujem da se posvete sebi, jer ako ne sebi, onda se ne možeš posvetiti ni nikome drugome", kaže Sanja Šutej, oboljela od karcinoma dojke i dodaje kako je kompletno promijenila stil života i prehranu.

