U većini zemlje suho i djelomice ili pretežno sunčano. Kopnene krajeve još jednom prožima magla koja utječe na najviše dnevne temperature.

Središnju hrvatsku očekuje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. S obzirom da će mjestimice biti magle, temperatura će se zadržati uglavnom između 5 i 7 stupnjeva.

Malo oblačnije i vjerojatno malo hladnije očekuje Slavoniju i Baranju. Naime, i ovdje se magla ponegdje može dulje zadržati. Temperatura će biti od 2 do 5 stupnjeva, rijetko tek malo viša.

U gorskoj Hrvatskoj također umjereno do pretežno oblačno. Na sjevernom Jadranu zato sunčanije, s tim da će i ovdje prema kraju dana biti više oblaka, a u noći je onda moguće i nešto kiše. Sjeverozapadnjak će se promijeniti u jugozapadnjak koji će potom zapuhati i u gorju. Neće biti hladno, osobito obzirom na doba godine. Na moru 12 do 15, a u gorju 4 do 8 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti većinom djelomice sunčano uz mali predah od kiše. Puhat će umjeren, prema otvorenom mogu jak sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 12 do 15 stupnjeva.

Utorak na kopno donosi jače naoblačenje s kišom koja će u gorju lokalno biti i izraženija. Krajem dana u najvišim predjelima moguć je i snijeg. U srijedu već smirivanje i djelomično razvedravanje pa će u četvrtak prevladavati sunčano. Ali tek nakon jutarnje magle. Idućih dana toplije.

I na Jadranu već od noći na utorak kiša te pljuskovi i grmljavina kojih će biti i tijekom dana. Smirivanje i djelomično razvedravanje očekujemo u srijedu, a pretežno sunčano u četvrtak. U utorak se na sjevernom dijelu očekuje jak jugozapadnjak, dok će u Dalmaciji puhati jako jugo. Temperatura se na moru idućih dana neće značajnije mijenjati.

