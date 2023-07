Pravosudni službenici ne odustaju od štrajka: "Zbog Vladine odluke u potpunosti ostajemo bez plaća"

"Dosta je neizvjesno, nijedna strana ne odstupa. Ako se pita sindikat, oni kažu da ostaju u štrajku do ispunjenja zahtjeva. No, pitanje je kako će se postaviti službenici i namještenici nakon odluke Vlade koja je odlučila da neće plaćati dane provedene u štrajku. Znamo, egzistencija svakog od njih je u pitanju. Čuli smo do sad toliko puta koliko male plaće imaju", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Očekivali smo odluku Vlade jer se nama već dugo prijeti. Mi smo jutros glasali o njihovoj ponudi koja to nije. Mi cijelo vrijeme dobivamo ponude koje to nisu. To je bio nekakav sporazum, prije je to bio nekakav memorandum o nekakvoj budućoj suradnji. Ništa što nas zadovoljava u ovom trenutku", poručila je Marija Paun, sindikalna povjerenica, Općinskog suda u Zagrebu.

Pročitajte i ovo Sela u plamenu Pred vatrogascima kod Primoštena neizvjesna noć: "Ljudi nemaju osjećaj da je situacija opasna"

"Po cijeloj Hrvatskoj se glasovalo gotovo jednoglasno da mi ostajemo u našem štrajku unatoč prijetnji te odluke", rekla je Marija Paun, sindikalna povjerenica, Općinskog suda u Zagrebu i dodala da se u javnosti komunicira o tome da se njima smanjuje plaća, ali da to nije tako, nego da im se plaća neće isplaćivati u potpunosti. Jedino će im biti plaćeni doprinosi.

Za srpanj očekuju plaću za pola mjeseca, jer je najavljeno da neće dobiti plaćeno od 17. srpnja. U štrajku će ostati unatoč teškim uvjetima u kojima se nalaze.

"Ostajemo u štrajku i teško nam je jer mi smo s tom plaćom i do sada životarili, znači nema tu neke zalihe novaca. Tako da će ovo će biti vrlo egzistencijalno i vrlo nas se ugrožava na ovaj način. Ljudi imaju kredite, dugove, djecu koja idu u vrtić koju treba prehraniti, o moru ni ne pomišljamo. Mi sad jednostavno promišljamo kako preživjeti i hoćemo li uspjeti i hoće li nas to pokolebati, zasad nije", objasnila je Paun.

Na pitanje reporterke o tome jesu li krenule kakve provjere o tome tko štrajka, Paun je odgovorila: "Nisu, bilo je nekih momenata gdje su htjeli da se izjašnjavamo. Mi njima šaljemo samo broj štrajkaša, tako će i ostati, a način kako će oni provjeravati tko štrajka, a tko ne, je na njima."

Pročitajte i ovo AFERA U HEP-U Šef HROTE otkrio tko je kupio jeftini plin. Na Odboru kaos i uvrede: "Piz*o jedna!", "Ako ste vi domoljub, ja sam vehabija!"

"Zbog ovog problema Radovan Dobranić, predsjednik Vrhovnog suda poslijepodne se sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem i pritom je iz Ureda predsjednika poručeno kako predsjednik Milanović upozorava da je ovakvo stanje u pravosuđu neodrživo i da poziva Vladu da osigura uvjete i tehničke i sve druge i materijalne što je najvažnije kako bi sudstvo i ostala pravosudna grana vlasti mogla normalno funkcionirati i kao usluga za građane.

Čuli smo i ministar Ivan Malenica planira se sastati s predsjednikom Vrhovnog suda i s glavnom državnom odvjetnicom na temu kako će se riješiti ovaj problem, no kako doznajem nije definirano kad će se taj sastanak održati", zaključila je Krajinović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.