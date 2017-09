Nakon objave nacrta novog Obiteljskog zakona puno pitanja vjerojatno u svakoj obitelji. Nacrt Zakona i njegovo povlačenje iz javne rasprave prokomentirala pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

Čini se kako je ministrica Nada Murganić popustila pod pritiscima nezadovoljne javnosti i povukla Zakon iz procedure. Što mislite koji je razlog povlačenja Zakona iz javne rasprave - premijerov ukor ili nezadovoljstvo javnosti?

"Premijer nije ulazio u sadržaj, niti bi bio osobito kompetentan procjenjivati sadržaj. U nekim drugim primjerima premijer je bio upoznat sa sadržajem nekih propisa pa je Vlada ipak donijela odluku da prođu neki zakoni koji su posve u neskladu s njihovim smislom. Dakle, nije to. Ovaj prijedlog je nakon samo jedan dan povučen zbog prvih, jako loših kritika. Ja bih rekla da je to samo početak. Manje-više se razgovara uglavnom samo o jednoj odredbi, no nažalost, ima ih puno lošijih. Ja se bojim da je ova odredba zapravo svojevrstan mamac da se raspravlja samo o njoj dok mnoge druge stvari vezano za zaštitu prava djece zapravo nisu dobro regulirane".

Koja je po Vama definicija obitelji?

"Definicija obitelji u suvremenim komparativnim zakonodavstvima u pravilu uopće nema u zakonodavstvu, jer je obitelj nešto što se zapravo s vremenom mijenja. Regulacija uopće nije uobičajena, ali kad se to već radi onda ova definicija očito nije dobra. Ona je diskriminirajuća, retrogradna, ona ne obuhvaća mnoge subjekte koji bi u nju trebali ući i nije u skladu sa suvremenim obiteljsko-pravnim rješenjima".

Što bi trebala sadržavati definicija obitelji?

"Ja osobno mislim da definicije uopće ne bi trebalo biti, da je to najbolji načn. Međutim, ako me pitate što u njoj nedostaje to su sasvim sigurno i izvanbračne zajednice i istospolne zajednice u skladu s nekim drugim zakonima. Moje stručno mišljenje je da definicije obitelji u obiteljskom zakonodavstvu uopće nema. A ovim se definiranjem, ja bih rekla, pokušalo na neki način pribižiti nekim težnjama koje ovaj Zakon pokazuje - da se zapravo favorizira brak, prije nego djeca, i da se u mnogim odredbama više štiti institucija braka kao takvog nego pravni položaj djece. Što je loše".

Dakle, ovaj Zakon ne štiti dovoljno djecu u odnosu na postojeći?

"Ne, on je u odnosu na postojeći Zakon korak unazad. On u ovom svom prijedlogu sadrži neke odredbe koje su po mojem sudu vrlo upitne ustavnosti, odnosno predstavljaju diskriminaciju djece postatusu njihovih roditelja, tj. po činjenici jesu li roditelji u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Ja vas moram podsjetiti da smo mi od 70-ih godina u Hrvatsku uveli jednakost bračne i izvanbračne djece. Time smo se ponosili kao velikim civilizacijskim dostignućem, a sad se vraćamo u poslijeratno vrijeme. Mislim na 2. Svjetski rat nažalost".

