Neki žele biti poznati i slavni i na opasne načine. Jer pravo je čudo da nitko nije ozlijeđen u pucnjavi koja se dogodila neku večer kada je mladić pucao iz automatskog oružja i sve objavio na društvenim mrežama. Umjesto lajkova - zaradio je kaznenu prijavu.

Sve se odvilo u zagrebačkoj Dubravi na željezničkoj stanici Čulinec. Mladić je u večernjim satima ispalio više hitaca iz automatskog oružja u prometni znak. Sve je uživo prenosio na društvenoj mreži, a nakon što je svoj čin završio puške se riješio i odbacio je u susjedno dvorište.

Prvi susjedi pucnjavu su i čuli. "Čula jesam, ali mi smo mislili da je to iz nekakve zezancije, nismo da se u znak pucalo, ali tu se stalno dešava nešto. Čulinec je pun svega i svačega", ispričala je susjeda za Dnevnik Nove TV i dodala da se u kvartu stalno nešto događa zbog čega se i nije osobito iznenadila.

"To im je inspiracija da skupe što više lajkova, to dovodi do puno pitanja - otkud mu oružje, kako je došao do njega, to je prvo pitanje koje se treba riješit i odgoj djece, kako roditelji to dozvole", rekao je još jedan susjed.

Riječ je o automatskoj puški marke crvena zastava. A zašto do tog oružja nije teško doći, objašnjava stalni sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović. "Zapravo je ona rađena po licenci ruske puške kalašnjikov. To su vojne puške koje su najrasprostranjenije u cijelom svijetu. Zadnjih godina od Domovinskog rata opće nije teško doći do njih, još je među hrvatskom građanima jako puno ilegalnog oružja."

U deset mjeseci prošle godine policija je privremeno oduzela više od 1600 komada oružja, te gotovo 135.000 komada streljiva. Zbog nedopuštenog posjedovanja oružja evidentirano je 321 kazneno djelo te je 157 počinitelja kazneno procesuirano.

Stojadinović kaže da ako ljudi koji imaju to oružje, a žele ga se riješiti iz nekog razloga ne žele prijaviti policiji, onda ga jeftino nekome prodaju. Cijene takve puške kreću se oko 100 eura.

U ovom slučaju nitko nije ozlijeđen, ali posljedice su mogle biti kobne jer je riječ o vrlo ubojitom oružju.

"Čak ne mora biti usmjeren prema nekakvoj meti pravoj, ali može doći do tzv. rikošeta, odbijanja ispaljenih zrna", kaže Stojadinović.

25-godišnjak je zaradio kaznenu prijavu, a video je uklonjen s društvenih mreža.

