Maratonska suđenja koja traju godinama, bezbrojne odgode i odugovlačenja pravnim smicalicama. Sve to ruši ionako slabo povjerenje građana u pravosuđe. Kako to promijeniti, reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak pokušao je doznati od pravnog stručnjaka Aleksandra Maršavelskog.

Svaki novi ministar pravosuđa prvo što obeća je da će vratiti te rokove u neke normalne zakonske okvire, međutim to još nitko nije napravio, istaknuo je Jarak.

Šest godina od podizanja optužnice i četiri godine nakon početka suđenja Nadanu Vidoševiću, suđenju se ne nazire kraj, kako je to moguće, pitao je reporter profesora s Pravnog fakulteta.

Maršavelski odgovara da "vidimo velike probleme kada se radi o pripadnicima političke i gospodarske elite kad se pojavljuju kao okrivljenici. Ti postupnci dugo traju".

Pravni stručnjak smatra da svi sudionici snose svoj dio odgovornosti.

Obustavljen postupak protiv Milana Bandića u aferi Agram

"USKOK često u tim složenim predmetima dolazi s loše pripremljenim optužnicama. Odvjetnici, obrana, naravno žele najviše izvući, odgoditi neku raspravu... Često zloupotrebljavaju određena procesna pravila i najveći teret onda podnosi Sudsko vijeće koje bi takve postupke trebalo sankcionirati i dovesti u red. Suci imaju na raspolaganju određene novčane kazne koje mogu izricati sudionicima u postupku koji ne dolaze na rasprave, koji ne dostavljaju dokaze na vrijeme", kazao je Maršavelski i dodao kako bi rješenje moglo biti da policija dovede one koji neopravdano izostaju, a jedno od rješenja moglo bi biti i omogućavanje svjedočenja putem audio-video linka.

Jarak je pitao mogu li suci zakazati 10 ročišta mjesečno i da suđenje završi za nekoliko mjeseci, a Marševelski kaže da je "na sucu najveći teret odgovornosti da provodi načelo učinkovitosti postupka i načelo koncentracije postupka. Kad planira raspravu, mora dobro isplanirati kada će se koje ročište održavati i kada bi trebao završiti cijeli postupak".

Pravni stručnjak smatra da bi se 95 posto prvostupanjskih predmeta moglo završiti u roku od godinu dana, a ako traje duže od toga očito je neki problem i tu bi trebali reagirati predsjednici sudova.

Jedna od češćih taktika za odugovlačenje je nagla promjena odvjetnika, Jarak je pitao kako tome doskočiti. Meršavelski kaže da se to događa već nakon niza zlouporaba i on smatra da bi sud tu i ranije mogao dodijeliti odvjetnika po službenoj dužnosti čim vidi da je došlo do određenih procesnih zlouporaba.

Policija i USKOK upali na zagrebački Trgovački sud, uhićen sudac Kovačić: Stečajne dužnike oštetili za 30 milijuna kuna

Javnost zbunjena oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednik ustraje da će predloziti svog kandidata. Po kojoj proceduri to mora napraviti, zanimalo je reportera.

Maršavelski objašnjava kako bi Milanović prvo trebao obavijestiti Državno sudbeno vijeće da neće podržati kandidate koji su se javili na javni poziv i da ima svoj prijedlog. "Po mom mišljenju bi predsjednik Hrvatskog sabora trebao onda obavijestiti Državno sudbeno vijeće da ga je predsjednik obavijestio da nije predložio ni jednog od ponuđenih kandidata, da se javni poziv ponovi i taj kandidat kojeg predloži bi se trebao distancirati od Milanovićeve procedure jer ona je mimo zakona. Ne možemo imati predsjednika vrhovnog suda koji ne poštuje zakon o sudovima.

Za kraj je prokomentirao izjavu predsjednika da neće poštovati zakon. "Pohvalno je da kritički preispituje kandidate, ali to nije ovaj način. On ne može reći da je vezan samo Ustavom. Prisegnuo je da će poštovati Ustav i zakon", zaključio je Maršavelski.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr