Upoznaj ritam svog tijela: Kako moderna tehnologija pomaže ženama da razumiju svoj ciklus?

Galerija 7 7 7 7

Koliko stvarno obraćate pažnju na signale koje nam tijelo šalje? Male promjene u energiji, raspoloženju ili tjelesnoj temperaturi mogu biti ključni pokazatelji zdravlja i plodnosti, ali lako ih je previdjeti.

Bazalna tjelesna temperatura (BBT) je temperatura tijela u stanju mirovanja i prati se kako bi se razumjele promjene u menstrualnom ciklusu. Tijekom ovulacije progesteron uzrokuje blagi porast BBT-a, koji ostaje povišen tijekom lutealne faze.

Pravilno mjerenje zahtijeva da temperatura bude izmjerena odmah po buđenju, nakon minimalno šest do osam sati sna, bez ustajanja ili drugih aktivnosti koje bi mogle pomaknuti rezultat.

Najprecizniji toplomjeri prikazuju vrijednost s dvije decimale jer je za detekciju ovulacijskog skoka često potrebno uočiti promjenu od samo 0,2 – 0,5 °C. Redovito i dosljedno mjerenje omogućuje pouzdano praćenje plodnih dana, planiranje trudnoće ili kontracepciju te bolji uvid u vlastiti ciklus.

Vinca Lite – funkcionalno i jednostavno

Za one koji žele početi s praćenjem ciklusa na najjednostavniji način Vinca Lite nudi preciznost bez kompliciranja. LCD zaslon prikazuje temperaturu s točnošću do dvije decimale, a u kombinaciji s aplikacijom Femo Health/Femometer možete pratiti promjene bazalne temperature tijekom cijelog ciklusa. Aplikacija automatski izračunava sedam plodnih dana, uključujući dan ovulacije, što olakšava planiranje i pruža jasne, vizualne uvide.

Bazalni toplomjer, Femometer Vinca Lite (Foto: Gravida.hr)

Vinca Lite je idealan za jutarnje rutine. Brzo mjerenje, baterije uključene, jednostavno rukovanje. Za one koji tek započinju s praćenjem ciklusa ovaj uređaj pruža pouzdanu podršku i prvi korak prema boljem razumijevanju vlastitog tijela.

Vinca II - preciznost spojena s elegancijom

Ako tražite uređaj koji kombinira funkcionalnost i estetiku, Vinca II donosi inovaciju u obliku ruža za usne. Diskretan i kompaktan, omogućuje mjerenje bazalne temperature čak i zatvorenih očiju, što jutarnje rutine čini manje napornima.

Bazalni toplomjer, Femometer Vinca II (Foto: Gravida.hr)

Pohranjuje do 300 mjerenja i automatski sinkronizira podatke s aplikacijom, a dodatna analiza cervikalne sluzi i LH testova omogućuje još točnije predviđanje ovulacije.

Femometer Smart Ring - kontinuirano praćenje u svakodnevnom životu

Za potpuni uvid u tijelo i ciklus Femometer Smart Ring nudi kontinuirano praćenje bazalne temperature, menstrualnog ciklusa, uzoraka spavanja i općeg stanja organizma. Diskretan, lagan i vodootporan, ovaj prsten povezuje se s aplikacijom i pruža personalizirane preporuke te predviđanje plodnih dana u stvarnom vremenu. Idealno rješenje za žene koje žele precizne podatke bez dodatnih koraka ili ometanja svakodnevnog ritma.

Prsten za praćenje plodnosti, Femometer Smart Ring (Foto: Gravida.hr)

Kontinuirano praćenje i detaljna analiza omogućuju donošenje informiranih odluka, bilo da želite poboljšati opće stanje organizma ili povećati šanse za začeće.

Sve tri opcije, jednostavni Vinca Lite, elegantni Vinca II te napredni Smart Ring - pružaju fleksibilnost u pristupu i praćenju tijela. Važno je odabrati uređaj koji najbolje odgovara vašem životnom stilu, bilo da želite povremeno pratiti bazalnu temperaturu ili kontinuirano pratiti ciklus i spavanje.