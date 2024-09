Prije nekoliko dana skupina maloljetjnika namamila je mladića na čazmanskoj Gradinu te ga brutalno pretukla i opljačkala. Društvenim mrežama širi se snimka samog napada.

Navodno je riječ o maloljetnicima koji su mladića namamili iz druge županije. Navukli su ga da u Čazmu dođe preko lažnih profila, a sve u cilju da mu uzmu novac.

Iz PU bjelovarsko bilogorska potvrdili su da su dvije osobe privedene pritvorskom nadzorniku uz kaznene prijave.

"Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a zbog dobi uključenih osoba više podataka ne možemo dati", za 24sata su rekli o napadu na 19-godišnjeg Karlovčanina.

Sada je poznato i tko je prvi pomogao ozlijeđenom mladića te tko ga je odveo na hitnu i pozvao policiju. Riječ je o ženskoj osobi koja želi ostati anonimna.

"Krv mu je curila iz nosa, imao je hematome po licu. Dječak je rekao da se trebao naći s djevojkom s kojom se neko vrijeme dopisivao, upoznao preko društvenih mreža. No utvrdio je da je to lažni profil i da nije to ta djevojka. Bio je u šoku, rekao je da je pretučen, da je orobljen. Ta ekipa mu je ukrala 25 eura nakon što su ga brutalno pretukli", ispričala je.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Grada Čazme Dinko Pirak koji je oštro osudio napad.

