Ministar oštro o sindikatima: "Požurnice uvijek šalje jedan te isti...“; Otkrio i hoće li biti devetogodišnje škole

Gost Dnevnika Nove TV bio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs koji je s novinarkom Sanjom Višticom komentirao veliki broj odgode upisa u prvi razred, ali i druge teme vezane za obrazovanje.

"Pozabavit ćemo se ovim problemom. Jedno od rješenja je obavezna predškola s jednim strukturiranim, ozbiljnim programom prije nego što djeca krenu u prvi razred. Kurikulum predškole će postat obavezni onog trenutka kad se osiguraju svi kapaciteti u vrtićima za svu djecu u Hrvatskoj", rekao je Fuchs.

Odgovorio je na pitanje znači li to da se uvodi devetogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje.

"Mi ne odustajemo od toga. Možete to interpretirati ovako i onako, ali to je u stvari osmogodišnja škola s predškolom u trajanju od najmanje godinu dana. Dosta zemalja to ima. Francuska primjerice spušta to još niže - na treću godinu života", rekao je ministar.

Odgovorio je i na pitanje tko će provoditi program predškole s djecom.

"S tom djecom će raditi zaposlenici u vrtićima. Imamo drastični pad broja upisa u prve razrede. Prije nekoliko godina smo to predviđali i tad smo počeli razmišljati o ovim reformama. Znali smo da će se javiti jedan vrlo veliki višak učitelja razredne nastave i to se polagano ostvaruje. Demografski smo u drastičnom padu i jednostavno smo zato složili program prekvalificiranja učitelja razredne nastave u vrtićima", rekao je Fuchs i objasnio kako namjeravaju prilagoditi odgojitelje za rad s djecom.

"Imate program koji sada primjerice počinje na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Isti takav program provoditi će i svi drugi Učiteljski fakulteti u državi", rekao je ministar i odgovorio na pitanje je li sve spremno za početak školske godine.

"Mislim da je sve spremno. Koliko znam, nemamo nekih posebnih pritužbi i problema. Jedino u dvije, tri škole gdje su neki radovi u tijeku pa su zatražili odgodu od par dana da bi dovršili radove", kazao je i odgovorio na pitanje hoće li škole dobiti te odgode.

"Jedna škola će dobiti odgodu s time da će to nadoknaditi kroz jedan model kako smo rekli. Lakirani su parketi u toj školi pa da djeca ne udišu pare dok se to ne posuši, dobit će odgodu", poručio je.

Potom se osvrnuo i na činjenicu da dva sindikata prijete prosvjedima. Nezadovoljni su, kako kažu, pregovorima oko gradskih kolektivnih ugovora isto kao i uredbom o koeficijentima.

"Naravno da ćemo ih primiti na razgovor kad nastavimo s gradskim kolektivnim ugovorima. Razgovarali smo i do sada, bit će pokrenuti pregovori oko tih ugovora. To je obaveza", rekao je Fuchs pa se osvrnuo na jedan od sindikata koji šalje požurnice.

"Požurnice za sastanak uvijek šalje jedan te isti sindikat, stalno rade halabuku potpomognut ovim drugim sindikatom. U trenutku kad sve odredbe postojećeg gradskog kolektivnog ugovora su na snazi, kad imate povećanje na osnovici plaće od 40%, a povećanja primanja negdje oko 60% ili više, sad oni rade neke drame oko toga jesu li se pokrenuli pregovori ili nisu. Od kad je Vilim Ribić otišao s mjesta nezavisnog sindikata znanosti izgledno je da je taj postao podružnica preporoda", rekao je ministar i odgovorio na to zbog čega misli da članovi sindikata žele prosvjedovati-

"Sigurno su financijski motivirani. Tko god se može učlaniti, doprinosi boljitku sindikata. Sigurno će mi uzvratiti, ali to je činjenica", rekao je Fuchs.

Zatim je odgovorio na pitanje vezano za pomoćnike u nastavi.

"Sva djeca koja trebaju pomoćnike u nastavi imaju ih. Na to se otprilike godišnje potroši 50-ak milijuna eura. Radi se o tome da i tu razmišljamo i gledamo na koji način čitav taj sustav valorizirati i unaprijediti u smislu odobravanja i uspostave čitavog sustava pomoćnika u nastavi", rekao je ministar pa pojasnio detalje posebnih razrednih odjela od tri do pet učenika.

"To su posebni razredni odjeli koji se formiraju u pojedinim školama gdje je razred uspostavljen da ima od tri do pet učenika. S njima rade profesori koji su kvalificirani upravo za rad s takvim učenicima. U tom slučaju, struka je bila mišljenja da, kad netko radi s pet učenika, dosta je imati jednog do dva pomoćnika u malom razrednom odjeljenju koji će eventualno pomagati učenicima kako bi otišli na WC ili kako bi im nešto dodali. Ti pomoćnici nisu obrazovni djelatnici, oni nemaju kvalifikaciju za to, oni su pomoćnici u fizičkom smislu", rekao je Fuchs.

Komentirao je i odgodu početka nastave.

"Činjenica je da imamo globalno zatopljenje i da se klima mijenja. Mi smo na Mediteranu gdje se prostor najbrže zagrijava zadnjih nekoliko godina, ali nismo hidrometeorološki zavod pa da možemo predvidjeti kako će biti vremenske prilike iduće godine. Ove godine se posrećilo, dolazi hladna fronta. Ovih sedam dana odgode je puno pomoglo", rekao je ministar i odgovorio kakav je plan za iduću godinu.

"Ubuduće će nam i dalje biti najbitniji broj školskih radnih dana koji je definiran sa 176 i da se unutar toga mogu pomicati praznici. Ove godine su generalno pomaknuti u čitavoj Republici Hrvatskoj zato što su tako zaključile sve županije. Postoji mogućnost da pojedine županije definiraju nekakve razlike u početcima školske godine čiji su oni osnivači. Sačekajmo sljedeću godinu pa ćemo vidjeti", rekao je.

Za sam kraj, osvrnuo se na izjavu splitskog gradonačelnika Ivice Puljka o pjevanju himne svako jutro u školama.

"Rekao sam što mislim o tome - mislim da sigurno nije ključno pitanje u RH što se tiče obrazovanja, hoće li se himna pjevati svaki dan ili neće. Svatko je slobodan da donese odluku na razini škole, ali ja mislim da je uredu da se pjeva na početku školske godine i za pojedine manifestacije u školama. Puno bitnije čini mi se da djeca nauče riječi himne, a ne da se možda svaki dan počinje pjevanje. To u nekim varijantama može biti kontraproduktivno", zaključio je ministar.

