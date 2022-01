Organizacijski odbori referendumskih inicijativa "Odlučujmo zajedno" i "Dosta je stožerokracije", iza kojih stoji Most, a iz kojeg tvrde da imaju dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma, objavili su kako su na referendumske aktivnosti potrošili po 200-tinjak tisuća kuna.

To je bitno manje od onoga što su mogli potrošiti, a to je po osam milijuna kuna. Organizacijski odbor RI "Odlučujmo zajedno" naveo je kako je za referendumske aktivnosti, od 2. prosinca prošle do 2. siječnja ove godine, potrošio 203.700 kuna.

Troškovi su to zakupnina i najamnina, bankarskih i usluga platnog prometa, prijevoza, oglašavanja, grafičkih i tiskarskih usluga itd. Od pet donatora ta je Inicijativa dobila 205.000 kuna, glavinu sredstava (170.000 kuna), donirao je Most, manji iznos uplatila su dva građanina, Željko Ilijašević (5.000 kuna) i Ivan Pehar koji je donirao maksimalno dopuštenih 30.000 kuna.

Organizacijski odbor se, inače, može financirati iz donacija i vlastitih, odnosno osobnih sredstva, članova organizacijskog odbora. Referendumske aktivnosti "Dosta je stožerokracije" stajale 224.600 kuna

Referendumske aktivnosti za inicijativu "Dosta je stožerokracije" stajale su 224. 600 kuna, od donatora je dobiveno nešto manje, 218.800 kuna. Most je i u tom slučaju bio glavni donator, ukupno je uplatio 180.000 kuna, a ostatak do 218. 800 kuna donacije su građana i to od 50 kuna do 30.000 kuna koliko je donirao spomenuti Ivan Pehar.

Od 4. do 18. prosinca na više od 1200 mjesta diljem Hrvatske, Most je sakupljao potpise za raspisivanje ustavotvornog i zakonodavnog referenduma kojima se traži ukidanje covid potvrda i “stožerokracije”, odnosno da se ovlasti sa Nacionalnog stožera Civilne zaštite prebace na Sabor, koji bi o mjerama odlučivao dvotrećinskom većinom.

Predsjednik Mosta Božo Petrov je 23. prosinca objavio kako obje referendumske inicijative imaju dovoljno potpisa, 400.000, te najavio da će ih Hrvatskom saboru dostaviti 24. siječnja.

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavilo je pak kako za pokretanje referenduma treba prikupiti 368.446 potpisa, odnosno deset posto od broja birača s prebivalištem u Hrvatskoj.